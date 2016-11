BVB verdirbt Seeler-Geburtstag - Bayern nur Remis

Berlin.dpa Vierfach-Torschütze Pierre-Emerick Aubameyang und Borussia Dortmund haben dem Hamburger SV die Geburtstagsfeier von Uwe Seeler kräftig verdorben. Der zuletzt suspendierte BVB-Stürmer führte den Revierclub zu einem verdienten 5:2-Auswärtssieg.

Spitzenreiter FC Bayern München kam am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Spitzenspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim nicht über ein 1:1 hinaus. Eintracht Frankfurt entschied das Verfolgerduell mit dem 1. FC Köln 1:0 für sich.

Der VfL Wolfsburg feierte auch dank eines Doppelpacks von Mario Gomez beim 3:0 beim SC Freiburg den ersten Sieg unter Interimstrainer Valérien Ismaël. Bayer Leverkusen gelang bei der Rückkehr von Trainer Roger Schmidt auf die Bundesliga-Trainerbank ein 3:2 gegen Darmstadt 98. Durch die 0:2-Niederlage gegen den FC Augsburg verschärft sich die Situation von Markus Kauczinski als Trainer des FC Ingolstadt.

Hamburger SV - Borussia Dortmund 2:5 (0:3)

Vor dem Anpfiff ehrte der HSV seine größte Legende auf dem Rasen, auf der Tribüne verlebte Seeler anschließend eine bittere Party zum 80. Geburtstag. Nach seiner Kurzzeit-Suspendierung kehrte Aubameyang in die BVB-Startelf zurück - und bewies direkt seine Extraklasse. Nach teils eklatanten Fehlern der HSV-Verteidigung erzielte der Stürmer seinen ersten Viererpack in der Bundesliga (4./23./28./48. Minute). Ousmane Dembélé (77.) traf zum 5:1. Nach zuvor vier sieglosen Spielen wahrten die Dortmunder damit den Kontakt zur Spitzengruppe. Schlusslicht HSV wartet weiter auf den ersten Saisonsieg, Nicolai Müller erzielte nur noch die Premieren-Ligatreffer in der Amtszeit von Trainer Markus Gisdol (55./82.).

FC Bayern München - 1899 Hoffenheim 1:1 (1:1)

Nachdem die Bayern ihre kurze Flaute aus den ersten Oktoberwochen eigentlich beendet hatten, verpassten sie ihren sechsten Pflichtspielsieg in Serie. Kerem Demirbay (16.) erzielte die Führung für die drittplatzierten Hoffenheimer mit einem feinen Schuss von der Strafraumgrenze in den Winkel. Per Eigentor von Steven Zuber (34.) kamen die Münchner zum Ausgleich. Bei zwei Pfostenschüssen in der Schlussphase hatten Mats Hummels (87.) und Thomas Müller (90.+2) Bayern-Sieg auf dem Fuß.

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 1:0 (1:0)

Schon in der fünften Minute gelang Mijat Gacinovic der entscheidende Treffer für die Frankfurter, die mit dem dritten Heimsieg diese Saison zuhause weiter ungeschlagen sind. Durch die zweite Auswärts-Niederlage in Serie rutschten die Kölner auf den sechsten Platz direkt vor die Eintracht ab.

Bayer Leverkusen - SV Darmstadt 98 3:2 (1:0)

Mit dem dritten Pflichtspielsieg nacheinander stabilisiert sich die Situation für Leverkusen und Roger Schmidt weiter. Nach zwei Partien Sperren in nationalen Wettbewerben saß der Coach auch wieder in der Liga auf der Trainerbank - und sah eine gute Leistung seines Teams. Hakan Calhanoglu (32.), Julian Brandt (56.) und Charles Aranguiz (70.) trafen für Leverkusen, das sich in die obere Tabellenhälfte schob. Der eingewechselte Antonio Colak (47.) erzielte den zwischenzeitlichen Darmstädter Ausgleich, Mario Vrancic sorgte nur noch für den Anschluss (85.).

SC Freiburg - VfL Wolfsburg 0:3 (0:1)

Nach holprigem Start kommt Sommer-Neuzugang Mario Gomez bei Wolfsburg langsam wieder in frühere Form. Zunächst verhinderte noch Freiburgs Keeper Alexander Schwolow mit einem Klasse-Reflex aus kurzer Distanz den zweiten Saisontreffer des Nationalstürmers. Im Dauerregen erzielte Gomez dann seinen ersten Bundesliga-Doppelpack seit April 2013 (41./53.). Ricardo Rodríguez setzte per Foulelfmeter (86.) den Schlusspunkt, Christian Günter sah zuvor wegen Notbremse Rot. Mit dem Premierensieg von Ismaël kletterten die Niedersachsen aus der Abstiegszone. Nach zuvor vier Heimsiegen kassierten die Freiburger die erste Niederlage vor heimischem Publikum in dieser Saison.

FC Ingolstadt - FC Augsburg 0:2 (0:0)

Die Lage für FCI-Coach Kauczinski wird immer bedrohlicher. Die Ingolstädter sind inzwischen saisonübergreifend schon 15 Spiele ohne Sieg. Durch die späten Treffer von Raúl Bobadilla (85.) und Halil Altintop (90.) beendete Augsburg seine Serie von fünf Pflichtspielen ohne Sieg. Ingolstadts Tobias Levels sah kurz vor Schluss noch die Rote Karte (89.).