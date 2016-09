Backblech brennt in Mehrfamilienhaus in Nordhorn

Nordhorn. Besorgte Nachbarn hatten am Freitagnachmittag die Feuerwehr gerufen: Sie bemerkten Rauch in dem Mehrfamilienhaus an der Niedersachsenstraße in Nordhorn. Mehr als 60 Einsatzkräfte rückten daraufhin samt Hubrettungsbühne aus. Da die Bewohner nicht zu Hause waren, brachen die Feuerwehrleute die Wohnungstür auf. Der Grund für die enorme Rauchentwicklung wurde schnell entdeckt: Auf einem Backblech, das auf dem eingeschalteten Herd stand, hatte unter anderem eine Tüte Feuer gefangen.

Ein Backblech wurde auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Foto: Stephan Konjer

Die Einsatzkräfte brachten das Blech schnell ins Freie und lüfteten die Wohnung. Bei dem Einsatz verletzte sich niemand.