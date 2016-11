Bad Bentheim: Tourismus lässt die Kasse klingeln

Bad Bentheim. „Eine solche Entwicklung haben wir bisher nicht gehabt“, betonte Frank Slink, Leiter der Touristinformation Bad Bentheim, in der vergangenen Woche. Er bezog sich damit auf die Steigerung der Übernachtungszahlen in der Stadt von Januar bis August 2016. Slink stellte die Zahlen dem erstmals nach der Kommunalwahl zusammengekommenen Ausschuss für Tourismus und Kultur vor. 373.000 Übernachtungen konnte die Touristinformation in den ersten acht Monaten zählen – das sind 8,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Und das, obwohl die Zahl der Betten gleichgeblieben ist. Die neuen Betten der Fachklinik würden laut Slink erst ab Sommer zählen.

Zuwachs bei den Kurbeiträgen

Dieser positive Trend spiegelt sich auch in den Einnahmen aus den Kurbeiträgen wider. Rund 530.000 Euro flossen von Januar bis September in die Stadtkasse. Dabei ist der Ferienpark die größte Einnahmequelle: 318.000 Euro kamen hier zusammen – das sind 10,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Für die Übernachtungen in der Fachklinik zahlten die Gäste 157.000 Euro an Kurbeträgen (plus 6,4 Prozent). Nochmal 54.000 Euro kamen über die Hotellerie in die Kasse (plus 9,6 Prozent). Ab Januar 2017 steigt der Kurbeitrag in Bezirk I – Kurzentrum und Ferienpark – noch einmal um 20 Cent auf dann 2,20 Euro.

„Diese Zahlen zeigen die Bedeutsamkeiten und auch Abhängigkeiten in der Stadt“, sagte der Leiter der Touristinformation. Willy Klinge, der für die CDU im Ausschuss sitzt, meinte dazu: „Ferienpark und Kurbad sollten uns eine Menge Aufmerksamkeit wert sein.“