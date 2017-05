Bauernmarkt in Bad Bentheim sorgt für Andrang

Bad Bentheim.

Viel alte Handwerkskunst hatte am Sonntag der Bauernmarkt in Bad Bentheim zu bieten. Bei milden Temperaturen herrschte in der Wilhelmstraße und auf dem Rathausplatz großer Andrang. Bei einem Gang durch die Einkaufsstraße hatten die Besucher immer wieder die Möglichkeit, einen Blick auf die traditionelle Fertigung von Waren zu werfen. So hatten Stuhlmacher, Korbmacher, Holzdrechsler, Seilmacher, Kupferschmiede, Besenmacher oder Kunstmaler ihre Stände aufgebaut.

Vor allem die Kinder verfolgten oft mit großen Augen die Herstellung von Gegenständen, die sie nur als fertige Produkte kennen. Bei einigen Ständen durfte sich der Nachwuchs sogar selbst als Handwerker ausprobieren. Beim Stuhlmacher bekamen sie dafür zur Belohnung einen Stuhl im Mini-Format.

Der Bauernmarkt wusste aber nicht nur mit Handwerksgegenständen zu überzeugen. Auch in Sachen Essen und Trinken standen Kleinproduktionen aus Handarbeit hoch im Kurs. Vor allem selbst gebackene Brote und Kuchen gingen gut über die Händlertheken. Aber auch regionale Produkte wie Kräuter, Käse, selbst gemachter Senf oder Marmelade fanden Abnehmer. Ein Magnet für die Kinder waren auch die Bentheimer Landschafe, die der Zuchtbetrieb Dobben aus Quendorf mit in die Innenstadt gebracht hatte.

Neben den Handwerksständen freuten sich auch Gastronomen und Einzelhändler über eine belebte Innenstadt. Denn parallel zum Bauernmarkt öffneten auch die Geschäfte ihre Türen. Auf dem Rathausplatz war die Mischung zwischen altem und neuem Handwerk ein wenig breiter gestreut. In einem Teil konnten alte Trecker und Landmaschinen in Augenschein genommen werden. Auch die musikalische Begleitung des Tages war auf mehrere Stationen verteilt. Auf dem Rathausplatz spielte die Band „De Wegwerkers“ aus dem niederländischen Deventer auf. Im oberen Bereich der Wilhelmstraße war das Akkordeonorchester aus Schüttorf zu hören, im unteren Bereich bot die Oldenzaaler Formation „Watipies“ echte Straßenmusik mit viel Herz. Aus dem Nachbarland waren zudem mehrere alte Handwerkskünstler angereist.

Ein Blick auf die Autokennzeichen verriet, dass auch zahlreiche auswärtige Gäste den Weg in die Bad Bentheimer Innenstadt gefunden hatten. Positive Synergien konnte die Veranstaltung, die die Interessengemeinschaft der Bad Bentheimer Kaufleute (BBI) zusammen mit Claudia Platte vom Stadtmarketing auf die Beine gestellt hatte, bis zum Mittag auch aus dem parallel stattfindenden Oldtimer-Treffen ziehen. So absolvierten am Sonntag viele der Besucher zu beiden Events einen Rundkurs über Wilhelm- und Schlossstraße.