Baugebiet „Schafweg III“ in Lohne wird erschlossen

Lohne. Der geplante Straßenverlauf im Neubaugebiet „Schafweg III“ in Lohne ist bereits gut zu erkennen. Baumaschinen haben die Oberfläche auf dem früheren Acker vor einigen Tagen abgeschoben. Damit beginnt die Erschließung der neuen Siedlung im Ortskern von Lohne. Auch der Abbruch des landwirtschaftlichen Gehöfts am Rand des Neubaugebiets hat angefangen.

Die Pläne der Gemeinde sehen vor, im „Schafweg III“ 48 Bauplätze auszuweisen. Rund 90 Prozent sollen Einzelhäuser sein, der Rest Doppelhäuser. Das Interesse an den Bauplätzen ist sehr groß und dürfte mit der attraktiven Lage der neuen Siedlung zu tun haben: Sie liegt in unmittelbarer Nähe zur Hauptstraße, nur wenige Meter vom Zentrum entfernt, und schließt eine Baulücke im Ortskern. Bürgermeister Manfred Wellen rechnet damit, dass die Bauplätze ab Sommer vermarktet werden können. Insbesondere mit den Grundstücken für den Mietwohnungsbau müssten sich die Gremien der Gemeinde allerdings „noch intensiv befassen“, berichtete der Bürgermeister vor einigen Tagen im Gemeinderat.

Karte

Bisher hat die Gemeinde in diesem Jahr fünf Wohngrundstücke verkauft – drei im Ortsteil Wietmarschen und zwei im Ortsteil Lohne. Zwei der drei Grundstücke in Wietmarschen seien an auswärtige Bewerber gegangen, betonte Manfred Wellen.