Baustart für A-30-Brücke im Frühjahr

Lotte/Osnabrück. Wie weit die Termin- und Verkehrsführungsplanung seit der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung im vorigen Jahr gediehen ist, erläuterten die Fachleute vom Landesbetrieb Straßen.NRW, Regionalniederlassung Münsterland, jetzt in einem Gespräch in Coesfeld.

40-Millionen-Umbau

Wie bereits berichtet, ist der insgesamt etwa fünf Jahre dauernde und grob geschätzt rund 40 Millionen Euro kostende Umbau des sogenannten Lotter Kreuzes erforderlich, weil das Autobahnkreuz in Kleeblattform aus dem Jahr 1968 bereits der heutigen, erst recht aber der für 2025 prognostizierten Verkehrsbelastung nicht mehr gewachsen ist. Oberste Priorität vor dem Umbau hat dabei der Ersatzneubau der A-30-Brücke über die A1, weil das zweigeteilte Bauwerk nicht mehr den statischen Anforderungen entspricht und nur noch eine Restnutzungsdauer bis zum Jahr 2018 hat.

Auftragsvergabe

Wie Pressesprecher Josef Brinkhaus, Planungsabteilungsleiter Christian Müller, Brückenbau-Projektleiter Reiner Weidekemper, Planer Jörg Achterkamp und der für die Verkehrsführungs- und Umleitungsplanung und -beschilderung zuständige Matthias Eßling berichteten, wird für den Brückenneubau zurzeit die Ausschreibung vorbereitet und im Dezember veröffentlicht, sodass bis Ende Januar 2017 die Angebote vorgelegt werden könnten. Unmittelbar nach der Auftragsvergabe im Frühjahr soll es dann losgehen: „Insofern ist das noch im Zeitplan“, so Jörg Achterkamp. Brinkhaus erklärte, dass die Planung für die Erneuerung des Zentralbauwerks wegen des Kostenvolumens von wesentlich mehr als fünf Millionen Euro der Zustimmung des Ministeriums bedurft habe. Ein Planfeststellungsverfahren sei für diesen Teil des Projektes aber nicht erforderlich gewesen, weil man innerhalb der verfügbaren Flächen bleibe. Hier sei alles mit Bezirksregierung und Fachbehörden (Wasser- und Landschaftschutz) abgestimmt.

Planfeststellung

In die Feststellungsentwurfsplanung für das Gesamtprojekt Autobahnkreuzumbau würden die Hinweise und Abwägungen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung eingearbeitet, wobei man noch auf die Genehmigung aus dem Ministerium warte. Das Planfeststellungsverfahren fürs Gesamtprojekt werde also frühestens im nächsten Jahr beginnen.

Südteil muss 2018 fertig sein

Anders sieht es für das Zentralbauwerk aus: Der Südteil des Neubaus muss 2018 fertig sein, damit das vorhandene Bauwerk nicht mehr belastet wird. Die im kommenden Frühjahr startenden Arbeiten gliedern sich laut Achterkamp und Weidekemper in drei Hauptbauabschnitte mit jeweils entsprechender Verkehrsumlegung und 14 Zwischenphasen.

1. Bauabschnitt

Im ersten Bauabschnitt wird eine zweispurige Behelfsbrücke im Norden samt Fläche für den Baustellenverkehr errichtet; die nordöstliche Kreisfahrbahn im Kleeblatt (A-30-Auffahrt Richtung Amsterdam) wird bis zur Fertigstellung des Zentralbauwerks gesperrt.

2. Bauabschnitt

Im zweiten Abschnitt werden alle Fahrspuren auf den nördlichen Brückenast gelegt: „Das heißt, es wird drei Fahrstreifen je Richtung geben, davon eine Verflechtungsspur zum Ausfahren, aber keine Einfahrt“, erläuterte Achterkamp. Währenddessen wird der Südteil der Brücke (Fahrtrichtung Hannover) abgerissen und einschließlich der Südrampen neu gebaut.

3. Bauabschnitt

Im dritten Bauabschnitt werden die Fahrstreifen Richtung Amsterdam und die Verflechtungsspur auf das neue südliche Bauwerk umgelegt, die Behelfsbrücke abgebaut und der Nordteil der Brücke abgerissen und samt Nordrampen neu gebaut. Ende 2019/Anfang 2020, also nach fast dreijähriger Bauzeit, soll das Zentralbauwerk fertig und die ursprüngliche Verkehrssituation wieder hergestellt sein.

Umleitungen

Während der Sperrung der Kreisfahrbahn Nord-Ost werden Autofahrer, die von der A1, aus Richtung Süden kommend, auf die A30 Richtung Amsterdam fahren wollen, zur Anschlussstelle Osnabrück-Hafen und von dort wieder über die A1 nach Süden zur A-30-Auffahrt geleitet.

Sperrungen Richtung Bremen

Bei Sperrung der Richtungsfahrbahn Bremen im Baustellenbereich wird der Verkehr über die Anschlussstelle Hasbergen/Gaste und zurück über die A30 bis Lotter Kreuz, bei Sperrung der Richtungsfahrbahn Dortmund dann entsprechend über die Anschlussstelle Lotte und zurückgeleitet: „Umleitungen über untergeordnete Straßen wird es nicht geben“, versicherte Eßling.

Zwei Wochenenden, zwölf Stunden

Nötig werden die genannten Sperrungen auf der A1 laut Weidekämper an zwei Wochenenden für jeweils zwölf Stunden, wenn die Stahlfertigteile für die Behelfsbrücke per Kran eingeschwenkt werden. Das werde aber zu verkehrsarmen Zeiten und überwiegend nachts sein, also nicht gerade an Ferien- oder Feiertagswochenenden. Nur in den „heißen“ Abbruchphasen für Süd- beziehungsweise Nordteil der A-30-Brücke über die A1 ist jeweils eine 36-Stunden-Vollsperrung der Autobahn 1 geplant. Dann wird sich der Verkehr auf der wichtigen Nord-Süd-Achse über alle genannten Umleitungen gleichzeitig quälen.

Wann genau welcher Bau- und Verkehrsführungsschritt erfolge, werde jeweils rechtzeitig bekannt gegeben, versichern die Planer.