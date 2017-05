Bei Berufsorientierung an die Kindheit erinnern

Stuttgart. Menschen sind in ihrem Job glücklich, wenn sie ihre Fähigkeiten zeigen und Interessen verwirklichen können.

Doch für Schüler ist es oft nicht so leicht zu wissen, welche Talente sie haben und in welchen Jobs sie diese einbringen könnten.

Ein guter Anhaltspunkt kann dann sein, seine Eltern danach zu fragen, was man im Alter zwischen sechs und zehn Jahren gerne gemacht hat, sagt Jeannette von Wolff von der Universität Stuttgart. In jenem Alter sind Kinder dabei, sich selbst in der Welt zu verorten - und sie versuchen aus ihrer Neigung heraus ganz unterschiedliche Tätigkeiten.

Richtig gut für die Berufsorientierung ist es, wenn Schüler sehr intensiv Hobbys oder ein Ehrenamt betreiben. Da sieht man oft sofort, was die Stärken eines Jugendlichen sind, sagt von Wolff: „Zum Beispiel übernimmt einer bei einem Ehrenamt automatisch die Finanzen, der Nächste ist immer für das Organisatorische zuständig.“

Wer studieren will, findet eine gute Analyse eigener Talente und Fähigkeiten in Form eines Orientierungstests unter www.was-studiere-ich.de.