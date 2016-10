Beim SV Eintracht TV wird auch Cricket gespielt

Nordhorn. Hinter dem großen Stadion, auf einem Nebenplatz des Eintracht-Sportgeländes, steht ein etwas in die Jahre gekommenes Fußballtor, die Netze fehlen. Die Sportler, die an diesem Dienstagabend auf diesem etwas holprigen Rasen trainieren, benötigen dieses Gestänge auch nicht; sie werfen sich in einem Abstand von rund 20 Metern mit großer Geschwindigkeit einen kleinen, harten Lederball zu, den ein dick eingepackter Schlagmann treffen muss. Nasrullah Kahloon schaut interessiert zu, gibt hier und da einige Tipps. Kahloon stammt aus Pakistan, lebt seit seiner Jugend in Deutschland und will seinen Lieblingssport Cricket in Nordhorn etablieren.

In seiner Heimat ist Cricket eine Art Nationalsport, ebenso im Nachbarland Indien und immer mehr auch in Afghanistan. In ganz Deutschland hingegen gab es noch vor fünf Jahren nicht mehr als 100 Mannschaften in diesem Sport, der von der Spielidee entfernt dem amerikanischen Baseball ähnelt – auch wenn die Cricketspieler auf dem Eintracht-Platz das natürlich ganz anders sehen. Mittlerweile aber boomt der vor allem in den Ländern des Commonwealth verbreitete Sport auch hier: Weil viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, stieg die Zahl der Teams nach Angaben des Deutschen Cricket-Bundes (DCB) bereits auf gut 250.

Jetzt also auch in Nordhorn, allerdings sogar mit mehrjähriger Verspätung. Schon 2013 hatte Ursula Waldmann-Drews von der Diakonie dem Kreissportbund (KSB) über eine große Nachfrage nach Cricket berichtet, das zu dem Zeitpunkt viele Flüchtlinge pakistanischer Herkunft im Flüchtlingswohnheim untergebracht waren. Der kurz zuvor aus Mannheim in die Grafschaft gezogene Nasrullah Kahloon hatte sich bereit erklärt, ein Cricketteam zu trainieren, allerdings kam dieses damals nicht zustande.

Das Interesse blieb bzw. wurde sogar größer, wie der KSB erfuhr. Die Mitarbeiter hatten den direkten Kontakt zu den in der Grafschaft lebenden Flüchtlingen gesucht und nach sportliche Interessen gefragt. Die Idee: Die Menschen aus anderen Ländern vor Ort in die Sportvereine zu überführen. Beim Cricket stießen KSB und Initiator Kahloon zunächst bei einigen Vereine auf geringes Interesse, der SV Eintracht TV allerdings war schnell bereit, diese Sportart aufzunehmen. Der Vorsitzende Wilfried Jeurink spricht von einer „tollen und spannenden Sache“, die sich ganz nebenbei positiv auf die Mitgliederzahlen auswirkt.

Zum Start waren 17 vor allem junge Sportler aus Pakistan dabei, aber die Gruppe wächst. Ein Afghane spielt mit, gerade haben sich zwei in der Euregio-Klinik arbeitende Ärzte aus Indien angemeldet. „Aber auch Interessierte aus der Grafschaft können das Spiel erlernen. Alle sind willkommen“, sagt der Trainer. Der KSB organisierte über den Bundesverband eine Materialspende, auf dem Feld ist – zunächst provisorisch – eine Bahn (Pitch) errichtet worden, auf der sich ein Werfer mit einem gegnerischen Schlagmann duelliert. Die Regeln sind nicht ganz einfach, Partien der Profisportler zum Beispiel in Pakistan dauern bisweilen mehrere Tage.

„Daheim spielt fast jedes Kind Cricket. Sie lernen es schon in der Schule“, erzählt Nasrullah Kahloon. Deshalb haben fast alle Spieler seiner Mannschaft bereits Erfahrungen. Für sie bedeutet Cricket beim SV Eintracht TV nach ihrer Vertreibung aus der Heimat mit tragischen Schicksalen und schrecklichen Erlebnissen auch ein Stück Heimat. „Und das Training bietet auch ein wenig Ablenkung im täglichen Leben“, sagt der Coach. Geübt wird dienstags und donnerstags um 19 Uhr sowie – auf Initiative der Spieler – mittlerweile auch sonntags. Ihr Ziel: „Wir wollen Turniere und offizielle Spiele bestreiten“, sagt Kahloon. Die entsprechende Meldung beim Verband hat Wilfried Jeurink bereits ausgefüllt.