Bentheim erreicht das Achtelfinale

gnRieste. In der Landesliga wartet der SV Bad Bentheim noch auf den ersten Saisonsieg. Im Bezirkspokal allerdings hält sich die Mannschaft der Trainer Mario Fischer und Jörg Husmann schadlos. Mit einem 3:1 (2:1)-Sieg beim Bezirksligisten SC Rieste schafften die Obergrafschafter am Mittwochabend den Einzug ins Achtelfinale.

Das Trainer-Duo hatte gegenüber der 1:6-Niederlage am Freitag beim TV Dinklage acht Veränderungen an der Startelf vorgenommen, allerdings vor allem, um verletzte oder angeschlagene Spieler zu schonen, unter denen mit Husmann auch der Spielertrainer war.

Mit einem direkt verwandelten Freistoß zur 1:0-Führung durch Fabian Große-Vennekate ging es für die Gäste nach drei Minuten gut los. Doch einen Ballverlust im Aufbauspiel des SVB nutzten die Riester zum Ausgleich (27.). Nur vier Minuten später allerdings sorgte Hannes Schevel mit einem 18-Meter-Schuss für die erneute Führung.

Der SC Rieste wehrte sich tapfer, hatte seine besten Chancen in der 72. Minute, als Lars Möhring im SVB-Tor zwei Mal glänzend parierte. Nach einem Eckball sorgte mit Felix Grothus (Foto) ein eingewechselter A-Jugendspieler für die Entscheidung, als er per Kopf auf 3:1 (76.) erhöhte. „Rieste hat gut mitgehalten, aber unterm Strich war der Sieg verdient, weil wir mehr Spielanteile hatten“, urteilte SVB-Betreuer Christian Harink. Im Achtelfinale müssen die Bentheimer am 14. September beim Ligarivalen SV Bad Rothenfelde antreten. Der zweite noch im Wettbewerb befindliche Grafschafter Vertreter Union Lohne erwartet den VfL Oythe.

SV Bad Bentheim: Möhring; Fischer, Horstjann (68. Grothus), Schmidt, Wilde, Maschmeier (77. Frensch), Große-Vennekate, Kleine-Vennekate, Hennig, Schevel (46. Holthaus), Lange.

Tore: 0:1 Große-Vennekate (3.), 1:1 Liedmann (27.), 1:2 Schevel (32.), 1:3 Grothus (76.)