Bentheimer Bahnhofsfenster kein Durchgang mehr

Bad Bentheim.Die Grafschafter Nachrichten hatten das Thema schon im April aufgegriffen. Vergangene Woche berichtete nun auch die Satiresendung „extra 3“ des Norddeutschen Rundfunks (NDR) darüber, dass Fahrgäste am Bad Bentheimer Bahnhof einige Hürden überwinden müssen, um auf die barrierefreien Bahnsteige zu gelangen. Im Internet amüsieren sich seitdem viele über den satirischen Beitrag des NDR. Die Beteiligten nehmen es mit Humor – allerdings nicht alle.

Die Bentheimer Eisenbahn (BE) und die Deutsche Bahn (DB) arbeiten wie berichtet seit Monaten daran, den Bahnhof barrierefrei zu gestalten. Rund 4,6 Millionen Euro investiert die DB in die Erneuerung des Mittel- und Hausbahnsteigs. Diese wurden um mehr als 40 Zentimeter erhöht. Allerdings liegt nun das Bahnhofsgebäude zu tief. Die Folge: Sämtliche Türen zum Bahnsteig lassen sich nicht mehr öffnen. Zuggäste müssen entweder um das Gebäude herumgehen – oder aber durch ein Fenster klettern, wie der satirische NDR-Film zeigt.

Darum ging es bei den Umbauarbeiten: Durch die Erhöhung der Bahnsteige sind Züge nun barrierefrei zu betreten. Foto: dpa

Karte

Besitzerin des Bahnhofsgebäudes ist die Stadt Bad Bentheim. Doch sie will ihn bekanntlich an die Bentheimer Eisenbahn verkaufen, sobald Fördermittel der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LVNG) in Höhe von 1,1 Millionen Euro bewilligt worden sind. Erst dann könne der Umbau des Gebäudes beginnen, für den 3,3 Millionen Euro veranschlagt seien, berichtet Bürgermeister Volker Pannen (SPD). Der Boden des Gebäudes sowie der Vorplatz sollen erhöht werden, dann lassen sich die Türen wieder öffnen. Diese Arbeiten werden allerdings nach Pannens Einschätzung bis Ende 2017 dauern, sagte er der Deutschen Presseagentur (dpa). Das Provisorium, das im Internet nun für so viel Spott sorgt, wird also noch lange bestehen bleiben.

Während Pannen und auch BE-Vorstand Joachim Berends die Situation gegenüber den vielen Pressevertretern, die das Thema nun bundesweit aufgreifen, mit Humor nehmen, findet die Sprecherin der Deutschen Bahn (DB), Sabine Brunkhorst, die Situation gar nicht lustig. „Ich halte es wegen der Unfallgefahr für völlig absurd, Leute durchs Fenster zu lassen“, wird sie von dpa zitiert: „Wir werden den Eigentümer und den Nachnutzer des Gebäudes eindringlich darauf hinweisen, dafür zu sorgen, dass die Reisenden ausschließlich den sicheren und barrierefreien Weg um das Gebäude herum zum Bahnsteig nehmen.“

Die Stadt Bad Bentheim hat darauf mittlerweile reagiert. „Fenster zum Bahnsteig sind nicht mehr zu öffnen. Auch wir wollten nicht, dass sich jemand verletzt“, teilte Bürgermeister Pannen am Mittwochmorgen mit.