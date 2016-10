Bentheimer CDU und FDP bilden eine Mehrheitsgruppe

Bad Bentheim. Die CDU-Fraktion (14 Sitze) und die FDP (zwei Sitze) bleiben zwar eigenständige Fraktionen, doch mit der in der Niedersächsischen Kommunalverfassung und in der Geschäftsordnung der Stadt Bad Bentheim vorgesehenen Gruppenbildung gelingt es den beiden Parteien, zusammen nicht nur im Rat eine Mehrheit zu bilden – sondern auch im wichtigen Verwaltungsaussschuss (VA) und in allen Fachausschüssen. Wären alle Fraktionen im Rat eigenständig geblieben, hätte zum Beispiel der Sitz im VA zwischen der FDP und den gleich starken Grünen ausgelost werden müssen. Dort hatte die CDU bisher vier Sitze, die SPD drei und die Grünen eine Stimme ebenso wie der Bürgermeister. Jetzt stellt die CDU/FDP-Gruppe mit fünf Stimmen im VA die Mehrheit.

Die beiden Parteien sehen, so der CDU-Ortsvorsitzende Heiner Beernink, mit 56 Prozent der Stimmen und 16 von 30 Ratssitzen einen „klaren Auftrag der Wähler“, die politischen Verantwortung im Rat zu übernehmen. Dort gab es zuletzt keine festen Koalitionen. „Damit können wir nicht mehr nur reagieren, sondern aktiv gestalten“, benennt Beernink die entscheidende Veränderung. Schon bisher habe man mit dem FDP-Mann Peter Wiering eng zusammengearbeitet, der fünf Jahre lang als Einzelkämpfer im Rat sonst auf verlorenem Posten gestanden hätte. Zudem habe man viele ähnliche Positionen vertreten. Das hätte sich auch in einem Gespräch mit der neuen Grünen-Fraktion herausgestellt, das man „aus Fairnessgründen“ nach der Kommunalwahl auch geführt habe.

Inhaltliche Schnittmengen

Doch die inhaltlichen Schnittmengen mit der FDP seien sehr viel größer, so der CDU-Ortsvorsitzende. „Wir wollen den Rat mit der Gruppenbildung aber nicht in zwei Hälften spalten, sondern auch weiterhin alles offen besprechen“, setzt die CDU auf ein konstruktives Miteinander. Denn mehr als 80 Prozent der Entscheidungen würden ohnehin mit breiten Mehrheiten getroffen wie in vielen anderen Gemeinderäten. Aber in vielen Fällen sieht die CDU den Rat „eher vom Bürgermeister getrieben“. Der neue Rat werde bis 2021 mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen, wie vor der Wahl versprochen.

Auch der FDP-Ortsvorsitzenden Peter Wiering und das neue Ratsmitglied Gisela Müller-Farwig betonten die gemeinsamen Ziele, die man am besten zusammen verwirklichen könnte. „Wir sind keine Koalition, sondern haben noch unsere Freiheiten als Fraktion“, machte Wiering klar. Denn am Wahlabend hatte er einer Koalition noch eine Absage erteilt mit den Worten: „So etwas braucht man auf Gemeindeebene nicht.“ Was Heiner Beernink bei der Vorstellung des gemeinsamen Programms im CDU-Büro zu der Bemerkung veranlasste: „Das war wohl nicht so durchdacht und in der Euphorie gesagt.“ Denn auch bei der FDP sieht man inzwischen „einen Wählerauftrag, dass sich im Rat etwas ändern muss“. Denn wichtig sei es, „den Bürgermeister etwas zu bremsen“. Man bleibe aber offen für Gespräche und Ideen der anderen Parteien.

14-Punkte-Plan

Inhaltlich gibt es einen 14-Punkte-Plan, der solide Finanzen zur obersten Priorität erhebt. Die Ziele: eine stabile Schullandschaft und der Erhalt der Hauptschule; die Lösung der Sporthallenfrage und die Suche nach einem optimalen Standort („Warum nicht eine neue Halle in der Mitte bei der Tennishalle?“); keine Steuererhöhungen und Haushaltsausgleich durch Einsparungen zum Beispiel durch Prüfung der freiwilligen Leistungen, sinnvolle Einzelinvestitionen statt teurer Großprojekte, Fördergelder nur für „wirklich nötige Projekte“ beantragen, Analyse der Ansiedlungspolitik und der Gewerbesteuerpotenziale; eine transparente und nachhaltige Bauleitplanung; Umsetzung des Programms „Jung kauft Alt“ auf Basis des Hiddenhausener Modells; Einstieg in ein Fünf-Jahres-Sanierungsprogramm für Fuß- und Radwege; eine verbesserte wirtschaftliche Basis des Badeparks durch neue Roompot-Verträge; die Effizienz der Touristinformation erhöhen und Privatinitiativen und Vereine unterstützen („Sind oft mit der Budgetierung nicht glücklich“). Zudem sollen die Grundlagen für den Kreisverkehr bei „Tonino“ geschaffen werden.

