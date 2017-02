Bentheimer Frauen feiern lang ersehnten Sieg

Emlichheim. In der Emlichheimer Vechtetalhalle ging am Sonntag der Endspieltag der Hallenkreismeisterschaft im Mädchen- und Frauenfußball über die Bühne. Im Mädchenbereich traten insgesamt acht Mannschaften zu den Endspielen von den E- bis zu den B-Juniorinnen an. Dabei gingen drei Titel in die Niedergrafschaft. Bei den E-Juniorinnen hatte der SV Hoogstede die Nase vorn, bei den D-Juniorinnen konnten die Mädchen der GSV Ringe-Neugnadenfeld den Pokal in die Höhe recken und bei den B-Juniorinnen feierte die SG Laarwald/Emlichheim einen verdienten Sieg.

In einem Obergrafschafter Endspiel bei den C-Juniorinnen holte sich der SV Bad Bentheim den Titel. Die Fußballabteilung aus der Burgstadt konnte sich zudem über den Triumph bei den Frauen freuen. Dort gelang dem SVB-Team mit einem 4:2-Erfolg nach Neunmeterschießen gegen den TSV Georgsdorf im vierten Finalanlauf in Folge zum ersten Mal der Sieg. Die Pokale nach dem langen Endspieltag überreichten Helena Lambers und Gitta Lütkes aus dem Frauen- und Mädchenauschuss des NFV-Kreises Grafschaft Bentheim.

Karte

Eine Premiere hat in dieser Hallensaison bei den Mädchen und Frauen die Fifa-Hallenvariante „Futsal“ gefeiert. So wurde mit einem schwereren Ball gespielt, der auf dem Hallenboden leichter zu kontrollieren ist. Außerdem wurde mit Seitenaus und Einkick gespielt. Alle Futsal-Regeln wurden im Premierenjahr aber nicht angewandt.

E-Juniorinnen

SV Hoogstede –

SV Veldhausen5:2

Tore: 1:0, 2:0 Grüppe, 3:0 Derks, 3:1, 3:2 Friese, 4:2 Derks, 5:2 Kölber.

Bei den jüngsten Fußballerinnen hatten sich mit dem SV Hoogstede und dem SV Veldhausen 07 zwei Mannschaften aus der Niedergrafschaft für das Finale qualifiziert. Beide Mannschaften lieferten sich ein sehenswertes Spiel. Dabei wurden die Hoogstederinnen, die auf dem Feld die Kreisliga-Tabelle souverän anführen, ihrer Favoritenrolle gerecht. Obwohl wegen der Zeugnisferien neben den beiden Trainerinnen Jenni Snieders und Helma Jansen auch mehrere Spielerinnen fehlten, drückten die Hoogsteder Mädchen dem Spiel von Beginn an ihren Stempel auf. Drei Treffer von Lina Grüppe (2) und Anneke Derks brachten die Mannschaft mit 3:0 in Front. Die Veldhauserinnen gaben sich aber nicht geschlagen und kämpften sich mit einem Doppelschlag noch mal in die Partie zurück. Die HSV-Mädchen behielten aber die Nerven und machten letztlich mit einem 5:2-Erfolg den Sieg perfekt.

D-Juniorinnen

GSV Ringe-Neugnadenfeld –

FC 09n.N. 10:9 (0:0)

Bei den D-Mädchen lieferten sich die Mannschaften des GSV Ringe-Neugnadenfeld und des FC Schüttorf 09 ein dramatisches Duell. In den zwei Mal zwölf Minuten Spielzeit schafften es beide Mannschaften nicht, den Ball im Tor des Gegners unterzubringen. So musste ein Neunmeterschießen die Entscheidung über die Vergabe des Hallentitels bringen. Und das war an Spannung kaum zu überbieten: In der mehrfachen Verlängerung konnten letztlich die Mädchen aus der Niedergrafschaft ausgelassen einen 10:9-Sieg bejubeln. Beim FC Schüttorf 09, der mit einem kleinen Kader nach Emlichheim gereist war, mussten die Schützinnen dabei bis zu drei Mal von der Neunmeterlinie antreten.

C-Juniorinnen

SV Bad Bentheim –

SV Suddendorf-Samern4:3

Tore: 0:1 Bookholt, 1:1 Hengstmann, 1:2 Dierking, 2:2 Möller, 3:2, 4:2 Musekamp, 4:3 Essing.

Ein abwechslungsreiches Spiel lieferten sich die C-Juniorinnen des SV Bad Bentheim und des SV Suddendorf-Samern. Während Tore in der ersten Halbzeit noch rar gesägt waren, ging es im zweiten Durchgang Schlag auf Schlag. Die Bentheimerinnen holten zunächst zweimal einen Rückstand auf und wendeten durch einen Doppelschlag von Sabrina Musekamp das Blatt zu einer 4:2-Führung. Die Suddendorferinnen gaben sich aber auch nach dem Zwei-Tore-Rückstand noch nicht geschlagen. Nach dem Anschlusstreffer zum 3:4 blieb die Partie deshalb bis zum Abpfiff spannend.

B-Juniorinnen

SG Laarwald/Emlichheim –

JSG Ringe-Neugn./U.5:2

Tore: 1:0, 2:0 Nijman, 2:1 Egbers, 3:1 Nijman, 3:2 Vrye, 4:2, 5:2 Nijman.

Bei den B-Juniorinnen entschied die SG Laarwald/Emlichheim das Endspiel gegen den Bezirksligisten überraschend deutlich für sich. Matchwinnerin war dabei eindeutig Tara Nijman. Die Angreiferin war von der Defensive der JSG nie auszuschalten und erzielte alle fünf Treffer für ihre Mannschaft. So gingen die Mädchen aus Laarwald und Emlichheim bereits mit 3:1-Führung in die Halbzeit. Nachdem Selina Vrye kurz nach dem Seitenwechsel verkürzt hatte, kam noch einmal Spannung auf. Die währte allerdings nur kurz. Denn Nijman blieb weiterhin höchst torgefährlich und machte mit ihren Treffern Nummer vier und fünf endgültig den Deckel drauf.

Frauen, Finale

SV Bad Bentheim –

TSV Georgsdorfn.N. 4:2 (1:1)

Tore: 0:1 Kronemeyer, 1:1 Dobbe.

1. Halbfinale

TSV Georgsdorf –

Sp. Nordhornn.N. 6:5 (3:3)

Tore: 1:0, 2:0 Leusmann, 3:0 Deters, 1.3 Ratering, 2:3 Afara, 3:3 Ratering.

2. Halbfinale

SV Bad Bentheim –

SG VV Nordhorn II4:3

Tore: 1:0, 2:0 Troll, 2:1 Groote-Lambers, 3:1 Schultjan, 3:2 Wiggers, 4:2 Meendermann, 4:3 Wiggers.

Die Fußballerinnen des SV Bad Bentheim haben sich im vierten Anlauf den lang ersehnten Hallentitel geholt. Nach drei Finalniederlagen in Serie bewiesen die Bentheimerinnen im Finale gegen den TSV Georgsdorf gute Nerven und entschieden das Endspiel im Neunmeterschießen mit 4:2 für sich. Zuvor hatten sich beide Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe geliefert. Das Unentschieden nach zwei Mal 15 Minuten hatten die Bentheimerinnen auch Torhüterin Svenja Hillmann zu verdanken, die in der Schlussphase mit einer starken Fußabwehr einen Rückstand verhinderte. „Endlich ist der Knoten geplatzt“, freute sich Trainer Andreas Schultjan über den Finalerfolg.

Zuvor hatten die Zuschauer zwei abwechslungsreiche Halbfinalpartien gesehen. Im ersten Spiel der Vorschlussrunde sahen die Georgsdorferinnen bei einer 3:0-Führung gegen Sparta Nordhorn bereits wie die sicheren Siegerinnen aus. Mit einer starken zweiten Hälfte kämpften sich die Nordhornerinnen aber in die Partie zurück. Im Neunmeterschießen waren die Georgsdorferinnen aber dann doch erfolgreich.

Die Bentheimerinnen lieferten sich mit der zweiten Mannschaft der SG VV Nordhorn einen heißen Kampf. Die Nordhornerinnen ließen sich auch von ständigen Rückständen nicht entmutigen und kamen durch die starke Marei Wiggers wieder heran. Den 4:3-Vorsprung brachten die Bentheimerinnen aber über die Zeit.