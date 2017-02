Bentheimer Grüne: Einwände wurden abgeschmettert

Bad Bentheim.gn „In der Theorie finden Bürgerbeteiligung alle gut. Das Idealbild der aktiven, teilnehmenden und letztlich mitgestaltenden Bürgerschaft wird von allen Parteien beschworen. Gerade in der Baupolitik zeigte sich jedoch in Bad Bentheim eine Lücke zwischen Theorie und Praxis“, kritisiert die Grünen-Fraktion im Bentheimer Stadtrat in einer Pressemitteilung.

Karte

„Verdeckte Interessen verfolgt“

„Die offene Diskussion zwischen Bürgern und Parteien sind Teil der demokratischen Willensbildung. Schwierig wird es, wenn diese Offenheit verloren geht und verdeckte Interessen verfolgt werden“, sagte der Fraktionsvorsitzende Dr. Christian Blum. Er bezog sich dabei auf den Bebauungsplan „Franziskusstraße“. Hierzu waren eine Vielzahl privater Einwände bei der Stadtverwaltung eingegangen – von betroffenen Anwohnern und Bürgern, die eine Beeinträchtigung des Stadtbildes durch „unverhältnismäßig mächtige Bauten“ in der durch kleinteilige Gebäude geprägten Innenstadt befürchteten. „Die gerechte Abwägung aller Einwände und Interessen gegeneinander ist das Kernstück der Bauleitplanung und so auch gesetzlich festgeschrieben“, meinen die Grünen. Auf 53 Seiten lehne die Verwaltung jeden einzelnen Punkt als „nicht relevant“ oder als „hinnehmbare Beeinträchtigung“ ab. „Die Bürgereinwände wurden sämtlich abgeschmettert,“ meinte Blum.

Vereinbarung mit dem Investor

„Der Grund für die verwaltungsseitige Ablehnung aller Einwände wurde erst auf konkrete Nachfrage klar“ berichtete Fraktionskollegin Heike Drolshagen. Die Verwaltung erklärte, dass sie im Oktober 2016, obwohl die Einwände der Bürger schon vorlagen, eine Vereinbarung mit dem Eigentümer des ehemaligen Jugendhaus-Grundstückes geschlossen habe. Diese beinhaltete unter anderem strittige Details des Bauvorhabens wie Höhen und Abstände, ohne dabei die Bürgereinwände zu beachten. „In der Folge wurde nicht mehr abgewogen, sondern nur noch dieser Vereinbarung gefolgt“, sagten die Grünen. Der Bebauungsplan wurde am 8. Februar gegen die Stimmen der Grünen-Fraktion beschlossen.

„Theater statt Bürgerbeteiligung“

„Dieses Vorgehen wird den Bürgern, die ihre Bedenken mit hohem Einsatz vorgebracht haben, nicht gerecht. Man hätte sich das Ganze schenken können, so etwas ist Theater und das Gegenteil von Bürgerbeteiligung“, kommentierte Blum. Die Grünen fordern, bei zukünftigen Projekten, zum Beispiel an der Löwenstraße oder neben dem Rathaus, „solche unsäglichen Vorkommnisse“ unbedingt zu vermeiden.