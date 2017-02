Bentheimer Wald gefährliches Pflaster für Wild

Eine ungewöhnliche Art der Warnung vor Wildtieren: An einer Straße in Rheinland-Pfalz steht ein ausgestopftes Wildschwein. Die blauen Reflektoren, wie sie hier an den Leitpfosten angebracht sind, sollen bald auch vermehrt in Bad Bentheim als Abschreckung für Rehe oder Wildschweine angebracht werden. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa |