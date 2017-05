Berentzen baut Hof-Destillerie

Haselünne. Zwischen Juni und September geht eine Mitte 2016 auf den Weg gebrachte neue Produktlinie, so genannter Crafted Kornbrand der Extraklasse, in die Produktion. Crafted steht in der Getränkeindustrie für einen sehr jungen Trend zu anspruchsvollen und handwerklich hergestellten Produkten. Genau hier setzt die Idee der Berentzen Hof Destillerie an. „Wir besinnen uns nun auf unsere Wurzeln und wollen mit den in der Berentzen Hof Destillerie kreierten neuen Premium-Produkten einen Trend in Sachen Qualität und Innovation setzen“, erläutert Frank Schübel, Vorstandssprecher der Berentzen-Gruppe.

In der zum Großteil aus Kupfer gefertigten Anlage können in einer Stunde 60 Liter, also zwei Chargen mit bis zu 2000 Litern pro Tag destilliert werden. Produziert wird in ihr demnächst der neue 38-prozentige Premium-Kornbrand unter der Marke Berentzen Korn2Korn. Er wird aus verlesenem Bio-Weizen in Kombination mit Bio-Roggen und gemälzter Gerste sowie besonders weichem Wasser aus der eigenen St.-Ansgari-Quelle in Haselünne hergestellt. Die Destillation erfolgt unter höchsten Standards bewusst langsam und in kleinen Durchgängen unter Einsatz von Dampf unter der Aufsicht des erfahrenen Brennmeisters Andreas Büdenbender.

Wie das Produkt genau entsteht, verrät man natürlich nicht. Nur so viel: Ein brotig malziger Geschmack soll den Korn2Korn prägen, der in elf Destillationen in der neuen Anlage entsteht und über eine – noch nicht aufgebaute– Handabfüllanlage in die geplanten 20000 bis 25000 Flaschen pro Jahr gelangt. Die Produktion werden künftige Besucher aus einem Bereich vor der Destillerie verfolgen können.

Gestartet wird mit der nicht gelagerten Variante. Etwa zwei Jahre später soll Korn2Korn in der gelagerten Abfüllung erhältlich sein. So lange dauert es, die die ersten Chargen, die in wenigen Wochen in Haselünne hergestellt werden, in speziellen Holzfässern lagern müssen. Und auch ein Whisky made in Haselünne ist geplant.

Berentzen positioniert sich damit mit einer eigenen Crafted-Korn-Produktfamilie im wachsenden Segment der Premium-Spirituosen. Voraussichtlich im Sommer kommt der Korn2Korn Premium-Doppelkorn in den Handel. Bis zum Sommer 2019 soll dann ein holzfass-gereifter Premium-Doppelkorn folgen.

Die Unternehmensgruppe baut ihren Berentzen Hof mit der Destillerie als Erlebniszentrum weiter aus. Mehr als 30000 Besucher kommen jährlich, um das historische Hofgelände, den Hofladen und die Gastronomie zu besuchen. Hier können Besucher hautnah miterleben, wie Produkte entstehen. Geplant sind darüber hinaus unter anderem Schulungen und Kornseminare.