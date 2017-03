Betrug auf Reiterhof führt ins Gefängnis

Nordhorn.gh Der Mann wurde dem Gericht aus der Haftanstalt vorgeführt. Aufgrund seines langen Vorstrafenregisters kam eine Aussetzung der Strafe auf Bewährung nicht in Betracht. Das Gericht unter dem Vorsitz von Amtsrichter Ratering sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im Sommer vergangenen Jahres zweimal Baustoffe im Wert von insgesamt 1500 Euro bei einer Lingener Firma bestellt, aber nicht bezahlt hat.

Der Angeklagte war geständig, brachte aber zur Rechtfertigung seines Handelns verschiedene Umstände vor, die ihn entlasten sollten. Die Baumaterialien habe er für einen Pferdehof bestellt, auf dem seine Freundin im Rahmen einer Reitbeteiligung als Reiterin aktiv war. Mit der Eigentümerin des Hofes, ebenfalls eine Holländerin, habe er die Abmachung getroffen, die maroden Stallungen mit dem bestellten Baumaterial wieder herzurichten. Die Kosten wollte man sich teilen. Als Gegenleistung für die geleistete Sanierungsarbeit sollte das Beteiligungspferd im Wert von 1000 Euro in den Besitz seiner Freundin übergehen.

Streit um eine Trense

Der Angeklagte, der zu der Zeit schon in einer emsländischen Haftanstalt einsaß und nur im Rahmen seines Freigangs an den Wochenenden Kontakt zu dem Pferdehof halten konnte, hatte sich keine Gedanken gemacht, wie er denn die Hälfte der Baustoffrechnung bezahlen wollte.

Bald darauf kam es zum Streit zwischen seiner Freundin und der Hofbesitzerin – nicht wegen der unbezahlten Rechnung, sondern weil, nach Aussage des Angeklagten, die Hofbesitzerin als bekennende Veganerin es nicht dulden wollte, dass seine Freundin mit einer Ledertrense den Hof betrat. „Ich will keine toten Tiere auf dem Hof“, soll sie mit Blick auf das Leder der Trense zu verstehen gegeben haben. Leder wird bekanntlich hergestellt aus der Haut von toten Tieren.

Zahlreiche Vorstrafen

Sowohl die Hofbesitzerin als auch die Freundin wurden als Zeuginnen zu diesem und zu anderen Punkten vernommen. Ihre Aussagen waren aber widersprüchlich, jede erzählte eine eigene Geschichte. Der Streit führte dazu, dass der Angeklagte mit seiner Freundin den Hof zu verlassen hatte und die Rechnung der Baustoffhandlung unbezahlt blieb. So kam es zur Anzeige und zur Anklage durch die Staatsanwaltschaft wegen Betrugs.

In ihrem Plädoyer unterstrich die Oberstaatsanwältin, dass sich die Dinge ganz offensichtlich so zugetragen hätten, wie in der Anklageschrift dargestellt. Der Angeklagte habe die Waren bestellt, konnte sie aber nicht bezahlen. Das sei ihm selbst völlig klar gewesen. Er habe auf die Hofbesitzerin gerechnet, mit der es aber nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nie eine Absprache gegeben habe. – Ihr Strafantrag: vier Monate und zwei Wochen Freiheitsstrafe. Das sah der Verteidiger, Rechtsanwalt Henning Mölder aus Nordhorn, völlig anders. Er verwies zuerst darauf, dass der Angeklagte inzwischen den Schaden wiedergutgemacht und der Baustoffhandlung den Rechnungsbetrag bezahlt habe, und zwar vor Erhebung der Anklage. Zudem habe es beim Angeklagten ganz offensichtlich keinen Betrugsvorsatz gegeben, insofern auch keine Strafbarkeit seines Verhaltens. Deshalb: Freispruch.

Richter Ratering urteilte auf Freiheitsstrafe von drei Monaten und zwei Wochen. Sein etwas geringeres Strafmaß gegenüber dem Antrag der Staatsanwaltschaft begründete er damit, dass der Angeklagte eigentlich etwas Gutes hätte tun und seiner Freundin ihren Herzenswunsch nach einem eigenen Pferd hätte erfüllen wollen. Im Übrigen aber habe er bei Bestellung der Baumaterialien billigend in Kauf genommen, dass das Geld nicht bezahlt werde. Eine Aussetzung der Freiheitsstrafe zur Bewährung komme aufgrund seiner elf Vorstrafen (überwiegend einschlägig) seit 2006 nicht infrage.