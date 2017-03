Betrunkene 23-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Nordhorn.gn Eine 23-jährige Frau aus Isterberg ist am Samstag gegen 4.30 Uhr mit ihrem Auto von der Bundesstraße 403 abgekommen und im Straßengraben gelandet, teilt die Polizei mit. Die Frau war auf der B403 in Richtung Nordhorn unterwegs, als sie beim Abbiegen nach rechts in die Straße Brockmaate die Einmündung verpasste. Das Auto kam von der Straße ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben.

Die Fahrerin verletzte sich schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ihre 29-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Die 23-jährige Unfallverursacherin stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab nach Polizeiangaben einen Wert von 1,66 Promille. Die Frau wird sich nun in einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.