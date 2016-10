Bier verschüttet und Prügel bezogen

gnSchüttorf. Ein Streit über ein verschüttetes Bier hat in der Nacht zu Sonntag in der Diskothek „Index“ in Schüttorf zu einer Prügelei geführt. Im Laufe des Streits schlug ein 20 jähriger Niederländer zweimal mit einem Glas in der Hand einem 20 jährigem Deutschen so stark ins Gesicht, dass er eine stark blutende Schnittwunde erlitt.

Weiterhin warf der Niederländer ein Bierglas in die Richtung des 20 jährigen, traf allerdings einen 19-jährigen Deutschen, der sich in der Nähe aufhielt. Der 20 jährige Deutsche musste im Krankenhaus behandelt werden, der 19-jährige erlitt eine Verletzung an der Lippe. Der Niederländer wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.