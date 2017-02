Bildergalerie: Karnevalssitzung in Schüttorf

Schüttorf. Besonders geehrt wurden der Goldprinz Hans Heinrich Herding sowie als Silberprinz Rainer Thölking, der lange Zeit die Büttenredner als Herold auf die Bühne führte. Ihnen zu Ehren führten die Funkenmariechen des KKV Schüttorf ihren Gardemarsch auf. Stehende Ovationen erhielt die 13-jährige Romy Waschkau vom KC Alemannia Nordhorn, die bereits seit ihrem 4. Lebensjahr als Solomariechen auf der Bühne steht.

Neben den Gardetänzen brachten auch die Bütt-Vorträge das Publikum immer wieder zum Toben. Die neckischen Beiträge von Kerstin und Milena Albering, die wieder einmal „schweigsam“ unterwegs waren oder vom Ibbenbürener Thomas Stegemann, der spontan auf die Zwischenrufe des Publikums einzugehen wusste, waren unterhaltsam. Bissig der Auftritt von Nenja Werner als lärmgeplagte Anwohnerin an der Drievordener Straße. „Drievordener Straße – du schöne Allee, Dein Missbrauch tut uns heut noch weh“, mussten sich die Schüttorfer Stadtoberen von ihr anhören.

Mit vielen witzigen und unterhaltsamen Beiträgen führte zum 15. und leider zum letzten Male, Sitzungspräsident Johannes Thier durch das über vierstündige Programm.

In ein Märchen aus „1000 und einer Nacht“ entführten die DaCapos das närrische Schüttorfer Publikum. Genauso schön wie das, was sie tänzerisch auf die Bühne brachten, war die Freude, mit der die Mädchen zeigten, was sie in den vergangenen Monaten gelernt hatten. Besonders stolz kann der KKV Schüttorf auf die Kooperation mit dem FC Schüttorf 09 sein. „Das war Spitze!“, waren die anwesenden „Jecken“ voll des Lobes.

Während die KKV-Allstars um Joachim Werner und Vorstand Karsten Albering bei ihrem ersten Auftritt das Publikum mit dem Karnevalsschlager des Jahres 2017 „Das ist Heimat“ in Stimmung brachten, ging es beim zweiten Auftritt richtig ab. Ausgestattet mit einem Miniauto interpretierten Karsten Albering und Lena Werner den Titel von Henry Valentino „Im Wagen vor mir“ und rissen damit das Publikum von den Stühlen.

Die Stimmung wurde immer ausgelassener, als zum Schluss Showtänze und Tanzcomedy den Saal endgültig zum Toben brachten. Die Showtanzgruppe des KC Alemannia Nordhorn lieferte in beeindruckender Weise eine Darbietung zum Thema „Pokemon G“ (Computerspiele) und die „Sammeltassen“ verstanden es mal wieder, ein eigentlich untanzbares Thema in einen gelungenen Showtanz umzuwandeln.

Richtig heiß war der Auftritt der „Dickköppe“: Zu den Klängen von „You can leave your hat on“, wechselten sie im Laufe ihres Auftritts mehrmals ihre Kostüme.

Das große Finale in Form einer Polonaise erfolgte mit anschließender Kostümprämierung und setzte den Schlusspunkt unter ein tolles Jubiläumsprogramm, das am Sonntagnachmittag nochmals aufgeführt wurde. Die Kostümprämierung gewann die Schüttorfer Gruppe „Spongebob Schwammkopf“ vor Kristian Kamp „Dead Man Walking“. Beeindruckend war auch das Wiener Kaiserpaar Franz Joseph I mit Elisabeth von Österreich, geborene Prinzessin von Bayern (Sissy).

Die Disc-Jockeys um Guido Langhorst waren für die passende Tanzmusik zuständig. Ausgelassen feierten die Karnevalisten bis in die frühen Morgenstunden.