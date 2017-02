Blankeumzug: Narren ziehen über Gildehauser Weg

Nordhorn. Pünktlich um 14.11 Uhr setzen sich die fast 50 Wagen, Laufgruppen und Kapellen an der Barbarastraße in Bewegen gen Norden. Schlagermusik dröhnt aus den Lautsprechern und im hohen Bogen fliegen die Kamellen in die Menge. Schon bevor der erste Wagen den Gildehauser Weg entlang rollt, füllen sich auf der Blanke die Straßenränder: Kleine Cowboys und große Superhelden erwarten gespannt das bunte Geschehen, das alljährlich die Karneval-Fans in Nordhorns südlichem Stadtteil zusammenbringt. Und auch diesmal werden die Jecken nicht enttäuscht.