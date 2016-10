Bodewes-Werft rüstet Flüssiggas-Tanker aus

Papenburg. Im Papenburger Deverhafen hat sich die niederländische Royal-Bodewes-Werft mit einer Außenstelle etabliert. Ausgerüstet wird dort demnächst unter anderem das erste in Europa gebaute Flüssigerdgas-Tankschiff.

Im März hatte die Werftengruppe Royal Bodewes mit Hauptsitz im niederländischen Hoogezand am Deverhafen mit der Ausrüstung von Seeschiffen begonnen. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Zehn Schiffe werden in den kommenden Jahren in Papenburg ausgerüstet und in Betrieb genommen. Das erste Schiff, die „Eeva VG“ für die finnische Reederei Meriaura, hatte Papenburg im September verlassen und ist mittlerweile abgeliefert. Derzeit liegt das Schwesterschiff „Mirva VG“ am Kai. Im November soll es seinen Liegeplatz endgültig verlassen.

Karte

Werft-Geschäftsführer Johan van Schouwenaar ist mit dem Standort an der Ems zufrieden. „Wir haben von der Firma Schulte & Bruns Büros und Hallen für vier Jahre gemietet und können hier Schiffe mit einer Breite von bis zu 18 Metern ausrüsten. In den Niederlanden bei unserer Werft in Hoogezand geht das nur bis zu einer Breite von 16 Metern“, erklärt der Chef der niederländischen Traditionswerft, die seit dem Jahr 1812 Schiffe baut.

Schiff werden in Polen gebaut

Die Entscheidung für den Standort in Papenburg ist nach Angaben des 54-Jährigen durch „das familiäre, gute Verhältnis mit Schulte & Bruns“ gefallen. Die Papenburger Reederei habe bereits mehrere Schiffe bei Royal Bodewes bestellt. „Wir haben hier im Deverhafen einen sehr ruhigen Hafen für unsere Arbeit und eine gute Infrastruktur“, betont der Ingenieur. Die Schiffe, auf denen in Papenburg der komplette Innenausbau erfolgt, werden auf polnischen Partner-Werften von Bodewes in Danzig und Stettin gebaut.

Auf der „Mirva VG“ ist der Innenausbau im Steuerhaus des 103 Meter langen und 14 Meter breiten Schiffes derzeit in vollem Gang. Neun Beschäftigte, ein Team aus Deutschen und Niederländern, sind von Bodewes im Deverhafen tätig. „In der Spitzenzeit, kurz bevor das Schiff Papenburg verlässt, arbeiten hier bis zu 40 Leute“, erklärt der Niederländer.

Denn zu tun gibt es für die Arbeiter an Bord der „Mirva“ noch genug. Die Maschinen müssen angeschlossen, die Kabinen ausgebaut und eingerichtet werden und die gesamte Technik auf der Kommandobrücke eingebaut, angeschlossen und installiert werden. Allein die Ausrüstung des Deckhauses mit Unterkünften für die Besatzung, Küche, Maschinenkontrollraum und Brücke dauert van Schouwenaar zufolge bis zu zehn Wochen.

Flüssiggas als Schiffstreibstoff

Nach der „Mirva“ wird in Papenburg ab November das europaweit erste Tankschiff für LNG (Flüssigerdgas) ausgerüstet. Der Rumpf der 99,73 Meter langen „Coralius“ entsteht derzeit im polnischen Danzig und ist bereits mit zwei LNG-Tanks mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 5800 Kubikmetern ausgestattet.

Das Seeschiff für die schwedische Reederei Sirius Veder Gas ist der erste LNG-Tanker, der in Europa gebaut wird. Vor allem Werften in Asien bauen Schiffe, die die steigende Nachfrage nach LNG als Schiffstreibstoff erfüllen können. Der alternative Kraftstoff wird aus Gründen des Klimaschutzes beispielsweise auf immer mehr Kreuzfahrtschiffen eingesetzt.