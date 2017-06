Boerweg-Prozess: Zehn Jahre Haft wegen Totschlags

Osnabrück.gn In dem Strafverfahren wegen der Tötung eines 50-jährigen Spaniers in Nordhorn wurde der Angeklagte Mittwoch durch die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Osnabrück wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt.

Nach durchgeführter Beweisaufnahme und Würdigung der Indizien ist die Kammer zu der Überzeugung gelangt, dass der 61-jährige Angeklagte dem Opfer am 11. Mai 2016 zunächst einen wuchtigen Schlag seitlich gegen den Kopf versetzte, teilte das Gericht mit. Anschließend habe er aus kurzer Entfernung einen Schuss aus einem Kleinkalibergewehr auf den Kopf des Geschädigten abgegeben. Das Opfer sei innerhalb kurzer Zeit verstorben. Den Leichnam habe der Angeklagte auf dem Gelände des von ihm bewohnten Resthofes in einem etwa 80 Zentimeter tiefen Erdloch vergraben.

Kammer sieht Aussagen als widerlegt an

Die Kammer vermochte ausweislich der mündlichen Urteilsbegründung das konkrete Motiv der Tat nicht festzustellen. Zur Überzeugung der Kammer gab es verschiedene Streitigkeiten zwischen dem Angeklagten und dem Opfer, u.a. wegen einer gemeinsam vom Angeklagten und dem Opfer betriebenen Hanfplantage. Ob diese Unstimmigkeiten den Grund für die begangene Tat bildeten, konnte indessen nicht festgestellt werden.

Die polizeiliche Einlassung des Angeklagten, wonach er das Opfer am Tattag letztmalig zwischen 17.00 und 18.00 Uhr gesehen und nicht getötet habe, sah die Kammer als widerlegt an. Eine Gesamtschau der Indizien ergebe, dass der Angeklagte die Tat begangen habe. Aufgrund verschiedener Zeugenaussagen und weiterer Nachweise stehe zur Überzeugung der Kammer fest, dass der Angeklagte am Tatabend gemeinsam mit dem Opfer zu dem Resthof zurückgefahren sei. Gutachterlich sei belegt, dass der Schuss auf das Opfer aus einer dem Angeklagten gehörenden Repetierbüchse abgegeben worden sei. Neben weiteren Indizien spreche auch der Fundort des Leichnams auf dem vom Angeklagten angemieteten Hof für eine Täterschaft des Angeklagten.

Das verkündete Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie Donnerstag in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.