Brand auf der Blanke: Wasserpumpe Ursache?

Nordhorn. Am Donnerstagabend hat das Nebengebäude eines Einfamilienhauses an der Lauenburger Straße in Nordhorn gebrannt. Aus noch nicht geklärter Ursache war das Gebäude, in dem sich eine Garage, eine Werkstatt und ein Partyraum befanden, in Brand geraten. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht. Sie konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern.

Karte

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit nicht fest. „Ursächlich für den Brand könnte eine defekte Wasserpumpe gewesen sein“, teilte die Polizei am Freitag mit.