Brand in Nordhorner Flüchtlingsunterkunft

Nordhorn. Ein Feuer ist am Freitag gegen 11.45 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft in der Stargarder Straße in Nordhorn ausgebrochen. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Euregioklinik gebracht.

Beide Nordhorner Feuerwehren waren im Einsatz und hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Das Feuer entstand aus ungeklärter Ursache in einem Sicherungskasten. Die Polizei ermittelt.