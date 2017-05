Bürgerinitiative schlägt Thesen an Rathaus

Schüttorf. 14 Thesen über die Schüttorfer Politik wird die Bürgerinitiative Kultur (BI) am heutigen Sonnabend, 12 Uhr, an das Schüttorfer Rathaus „schlagen“. Mit dieser Aktion während des Wochenmarktes appelliert die BI an die Ratsmitglieder, sich die Standortfrage für das neue Bürger- und Kulturzentrum weiterhin offen zu halten.

„Wir wollen damit Aufmerksamkeit schaffen, unsere Meinung zum Tragen bringen und auch den Ratsmitgliedern eine Botschaft senden, dass wir uns nicht erpressen lassen wollen“, berichtete der Sprecher der BI, Arthur Lieske, im GN-Gespräch. Die Verwaltung hatte in der jüngsten Planungs- und Umweltausschusssitzung eine kurzfristige Entscheidung verlangt, das Bürger- und Kulturzentrum entweder an die Fabrikstraße zu bauen und dafür Fördergelder aus der Stadtsanierung zu nutzen, oder den Antrag für die Gelder um mindestens ein Jahr zu verschieben (die GN berichteten).

Auf gar keinen Fall möchte aber die Bürgerinitiative Kultur die Standortfrage für das neue Kulturzentrum übers Knie brechen. Deswegen will sie lieber das Bürgerzentrum und damit die gesamte Stadtsanierung um ein weiteres Jahr verschieben. Sie hält das Schümer Werk II an der Nordhorner Straße noch immer für das bessere Objekt für das Bürgerzentrum, obwohl die Verhandlungen mit der Eigentümergesellschaft noch laufen: „Die Synergieeffekte an der Nordhorner Straße zur Oberschule, die Infrastruktur und auch die Nähe zur Innenstadt sind elementar für das Bürgerzentrum. Wir sollten erst probieren, den Standort an der Nordhorner Straße zu verwirklichen“, sagte Winfried Heerbart. Hauptkritikpunkt der BI ist der „fehlende Informationsfluss der Verwaltung“.

Alle Schüttorfer sind eingeladen, die BI zu unterstützen. Die 14 Thesen – die BI selbst spricht von 13,5 – sind im Internet unter www.bi-kultur.de einzusehen.

