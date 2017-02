Bürgermeister protestieren gegen Maut in Berlin

Nordhorn/Berlin. gn Die Grenzbürgermeister sind am Donnerstag nach Berlin gereist, um in der Hauptstadt ihren Protest für die geplante Maut noch einmal zu unterstreichen. Auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Albert Stegemann und Dr. Daniela De Ridder haben Thomas Berling (Nordhorn), Michael Sijbom (Losser), Ineke Bakker (Dinkelland), Theo Schouten (Oldenzaal) und Dr. Volker Pannen (Bad Bentheim) Gespräche mit den Mitgliedern des Verkehrsausschusses geführt. Ihr Ziel ist es, die Maut doch noch abzuwenden. Sie sind sich einig, dass sie keine Barrieren durch die Maut im Grenzgebiet zulassen wollen. Die Reise nach Berlin ist bereits der zweite Teil des öffentlichen Protests der Bürgermeister. Bereits vor einigen Monaten hatten sich die ersten Bürger der Grenzgemeinden an der Grenze versammelt, um mit einem Banner zu protestieren. „Gerade für uns als Grenzregion hätte die Maut Folgen. Oftmals kommen Besucher gerade in diese Region, weil sie gleich zwei Länder und deren Attraktionen in einem Urlaub einem besuchen können“, sagte Nordhorns Pressesprecher Henrik Eickelkamp.

Karte