Bundeswehr soll saudische Offiziere schulen

Berlin.dpa Einzelne Offiziere der saudi-arabischen Armee sollen künftig in Deutschland ausgebildet werden. Ein entsprechendes Abkommen soll in wenigen Wochen unterzeichnet werden, hieß es aus dem Bundesverteidigungsministerium. Die militärische Kooperation mit dem streng islamischen Königreich soll morgen auch Thema politischer Gespräche von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Riad sein. Die CDU-Politikerin brach am Nachmittag zu ihrem ersten Besuch in dem autoritär regierten Wüstenstaat auf.