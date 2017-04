CNN: US-Flugzeugträger auf dem Weg nach Korea

Washington.dpa Angesichts wachsender Spannungen nach Raketentests durch Nordkorea verlegen die USA Kriegsschiffe näher an die geteilte koreanische Halbinsel. Das sagte ein Angehöriger der US-Streitkräfte dem Sender CNN. Dieser Schritt sei eine Reaktion auf die jüngsten „Provokationen“ Nordkoreas. Es ist nicht unüblich für die USA, zusätzliche Kampfflugzeuge und Schiffe in die Region zu verlegen, um militärische Macht zu demonstrieren. Die kommunistische Regierung in Nordkorea hatte am Mittwoch wiederholt gegen UN-Resolutionen verstoßen und eine Testrakete in Richtung offenes Meer feuern lassen.