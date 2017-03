Christian Otten wird SPD-Landtagskandidat

Schüttorf/Lingen. Christian Otten geht an den Start: Der Salzbergener tritt bei der Landtagswahl im Januar als SPD-Direktkandidat für den Wahlkreis 80 (Lingen) an, zu dem auch die Samtgemeinde Schüttorf zählt. Bei der Wahlkreiskonferenz am Donnerstagabend in Lingen konnte er ein ansehnliches Ergebnis einfahren. Mit 41 Ja-Stimmen und einer Gegenstimme hatte der Bewerber die Delegierten klar auf seiner Seite.

Mit einer flammenden Rede für ein friedliches Europa, soziale Gerechtigkeit, eine Stärkung der Region und den Einsatz gegen rechte Gesinnungen entlockte der 42-Jährige den Genossen immer wieder kräftigen Applaus.

Rückblickend sieht er zahlreiche Erfolge der SPD in Regierungsbeteiligung: Hinsichtlich der Großen Koalition auf Bundesebene hätten die Sozialdemokraten sich für Bafög-Erhöhung und Mitpreisbremse stark gemacht, während der Koalitionspartner an Projekten wie der Pkw-Maut festhalte. Die Legislaturperiode der rot-grünen Landesregierung in Hannover bezeichnete er als „Erfolgsgeschichte für Niedersachsen“. Für eine starke Region brauche es die politischen Rahmenbedingungen und die Menschen und Unternehmen vor Ort.

So habe die Landesregierung etwa zusätzliche 20 Millionen Euro für den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs auf den Weg gebracht. Gerade für Ältere sei ein umfassendes Mobilitätsangebot wichtig: „Diese Menschen verdienen Teilhabe und Respekt.“ Wichtig ist Christian Otten auch der Ausbau der digitalen Infrastruktur. Die Breitbandversorgung sei „eine Grundvoraussetzung für das moderne Leben von morgen“ – sowohl für Unternehmen als auch Privathaushalte. Er forderte daher „Glasfaser bis zur letzten Milchkanne“.

„Bildung von der Kita bis zur Uni“

Auch im Bereich Bildung habe die Landesregierung viel bewirkt: Nach Abschaffung der Studiengebühren sollen ab dem Kindergartenjahr 2018/19 auch die Kita-Gebühren wegfallen. Für die junge Generation bedeute das „Bildung von der Kita bis zur Uni, ohne auf den Geldbeutel der Eltern achten zu müssen“. Trotz der Investitionen sei es erstmals in der Geschichte des Landes gelungen, einen schuldenfreien Haushalt sicherzustellen.

Der Universitätsstandort Lingen sorge dafür, heimische und auswärtige „kluge Köpfe“ für die Region zu gewinnen. Was aus Sicht von Otten aber noch zu ändern ist: „Wir müssen die Fachkräfte, die wir ausbilden, besser bezahlen.“ Dies gelte ausdrücklich nicht nur für Uni-Absolventen, sondern auch für Ausbildungsberufe wie Maler, Bäcker und Altenpfleger. Dank und Respekt zollte er darüber hinaus allen, die sich ehrenamtlich engagieren.

Als Landtagsabgeordneter möchte Christian Otten „auf Augenhöhe“ mit den Menschen reden und dabei als gleichberechtigter Partner und „einer von ihnen“ wahrgenommen werden. Nach der Verkündung des Wahlergebnisses dankte er den Genossen für das Vertrauen und ermutigte sie, den anstehenden Wahlkampf aktiv mitzugestalten: „Ich will die Menschen kennenlernen, ladet mich ein!“

Die Wahlkreise der Landtagswahl sind anders zugeschnitten als die der Bundestagswahl. Für den Wahlkreis 79 (Grafschaft Bentheim), der das Kreisgebiet mit Ausnahme der Samtgemeinde Schüttorf abdeckt, tritt Gerd Will als SPD-Direktkandidat an. Die Landtagswahl findet statt am 14. Januar 2018.