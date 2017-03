Comedian Osan Yaran tritt im „KunstWerk“ auf

Schüttorf.gn Im Schüttorfer „KunstWerk“ steht am Freitag, 24. März, ab 20 Uhr bei einem Comedyabend Osan Yaran mit seinem Programm „Türkischer Ossi Osttürke – Ostmane“ auf der Bühne. In seinem ersten Soloprogramm thematisiert der Künstler das Leben an der Grenze Ostberlins.

Osan Yaran nimmt seine Zuschauer dabei an die Hand und erzählt Geschichten aus allen Schubladen, in die er regelmäßig in seinem Alltag gesteckt wird. Aufgewachsen als türkischer Ossi auf den Straßen eines Berliner Problembezirkes führte ihn sein Weg zum Ende der Pubertät in das bürgerliche Berlin und machte ihn über Nacht zu einem kleinbürgerlichen Osttürken, sagt Yaran von sich selbst.

Seine Verwandlung hin zu einem verantwortungsvollen Familienvater steht ebenso auf dem Programm, wie der Mikrokosmos eines Lebensmitteldiscounters. Gerade sein besonderer Blickwinkel und seine exakten Beobachtungen machen Auftritte von Osan Yaran aus und werden laut Veranstalter das Publikum begeistern und mitreißen.

Eintrittskarten für den Comedyabend werden zum Preis von 16 Euro angeboten, bei Vorlage der GN-CARD wird 1 Euro Rabatt gewährt. Sie sind erhältlich im „KunstWerk“ Schüttorf, Telefon 05923 9023554 oder per E-Mail an info@kunstwerk-schuettorf.de, online auf www.kunstwerk-schuettorf.de oder auf www.proticket.de.