DSDS: Kimiya Zare darf nicht nach Dubai einreisen

Karte

Nordhorn.gn Für die 16-jährige Kimiya Zare aus dem Iran ist die aktuell laufende Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (kurz: DSDS) vorerst zu Ende. Zare, die zeitweise in einem Flüchtlingsheim in Nordhorn untergebracht war, erhält von den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht das erforderliche Visum, um in das Land einzureisen. In Dubai findet die nächste Runde der Castingshow statt, an der Kimiya Zare folglich nicht teilnehmen kann. Wie der Sender RTL mitteilt, habe DSDS-Juror Dieter Bohlen sich dafür eingesetzt, dass die 16-Jährige von deutschen Behörden die nötigen Reisepapiere erhält. Allein die Vereinigten Arabischen Emirate sperren sich, schreibt der Sender weiter. Wie geht es jetzt für Zare weiter? RTL hat der 16-Jährigen bereits einen Platz in der nächsten Staffel reserviert und bietet ihr somit erneut die Chance vor der Jury um Dieter Bohlen gesanglich zu bestehen.