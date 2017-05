Dachdecker/in

Nordhorn.gn Für Dominic Keen ist Dachdecker der perfekte Beruf. Der 21-Jährige hat so viel Spaß am Handwerk, dass er sagt „Handwerk hat goldenen Boden, Dachdecker ist ein guter Beruf.“ Er ist im dritten Lehrjahr seiner Ausbildung bei Dachdeckermeister Harmsen in Nordhorn.

Die Profis decken Gebäudedächer mit Ziegeln, Dachplatten und anderen Materialien, dichten Flächen an Dächern und Bauwerken ab. Sie dämmen die oberste Geschossdecke gemäß der neuesten Energiesparverordnung, montieren Dachfenster, Dachrinnen und Blitzschutzanlagen. Bei Harmsen kümmern sich die Dachdecker um Steil- und Flachdächer, führen Dachsanierungen professionell durch und stehen für Dachbegrünung zur Verfügung. Darüber hinaus bringen sie Dachüberstände an und installieren Solartechnik, Wärmedämmung und Photovoltaik.

Karte

Der Arbeitsplatz des Dachdeckers ist meistens hoch droben, weit entfernt über dem Boden. Für Lehrling Keen stellt das kein Problem dar. Er ist schindelfrei und hat überhaupt keine Höhenangst. Im Gegenteil, auf einem Dach fühlt er sich so richtig wohl: „Es kann gar nicht hoch genug sein“, sagt er. Was Keen am meisten an seinem Beruf mag, ist dass er „ständig an der frischen Luft ist.“ Außerdem lerne er viel Interessantes, zum Beispiel welche Dachrinnen wie anzubringen sind, in welchem Winkel Fallrohre montiert werden müssen, damit sie funktionieren und nicht verstopfen. Er weiß auch schon, wie man Bitumenbahnen professionell verlegt.

Der Auszubildende ist begeistert davon, dass er „viel herumkommt, unterschiedliche Menschen kennenlernt und neue knifflige Sachen lernt.“ So muss er sich später als Dachdeckergeselle ständig auf dem neuesten Stand der gesetzlichen Regeln halten, damit er entsprechende Materialien und Arbeiten durchführen kann.

Inzwischen ist Dominic Keen Profi genug und kann die Arbeitsschritte eines Dachdeckers noch besser überblicken und einordnen. Er sieht sofort, ob die Abstände der Latten stimmen und Ziegel richtig „in der Rinne hängen.“ Das Decken eines Dachs gefällt ihm ebenso gut wie der knifflige Einbau von Dachfenstern.

Um Dachdecker zu werden sollten Bewerber vor allem gut in Mathematik sein. Schließlich müssen Abmessungen und Flächen berechnet werden. Gute Noten in Werken/Technik sind auch von Vorteil, um die dringend benötigte praktische Veranlagung für den Beruf vorzuweisen.

Drei Jahre dauert die duale Ausbildung, die abwechselnd im Betrieb und an der Berufsschule BBS in Meppen absolviert wird. Lehrling Dominic Keen ist sich sicher, dass Dachdecker sein Traumberuf ist. Er sagt: „Ich möchte den Beruf gerne weiter ausüben und hoffe, übernommen zu werden.“

- Anzeige –

Folgende Betriebe bilden aus:

www.harmsen-bedachungen.de

Kreishandwerkerschaft