Damit der Start in die neue Existenz gelingt

Nordhorn. Fünf Tage lang können sich Jungunternehmer und Gründungsinteressierte in Beratungsgesprächen, Vorträgen und Diskussionen über die Möglichkeiten der Existenzgründung informieren. Je nach Branche werden Einzelberatungen von der Wirtschaftsförderung, der Kreishandwerkerschaft und der IHK angeboten. Die Agentur für Arbeit, die Koordinierungsstelle für Frauen und Wirtschaft und die NBank stehen für Beratungen zur Verfügung. Während der Gründerwoche haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Geschäftsideen zu entwickeln, ihr Netzwerk zu erweitern und sich über Gründungen zu informieren.

Mit Spannung werden die Vorträge von erfolgreichen Firmengründern erwartet. Darüber hinaus bietet die Volkshochschule im Rahmen eines „Mitmach-Vortrages“ einen Homepage-Check. Der Mitmach-Vortrag findet am Montag, 14. November 2016, vom 18.30 bis 20 Uhr in der Volkshochschule in Nordhorn statt. Interessierte erleben an Online-Beispielen, warum einige Webseiten funktionieren und andere nicht. Die geplanten oder bereits vorhandenen Internetauftritte werden auf den Prüfstand gestellt und sollen dabei das Ziel verfolgen, (mehr) Kunden und (mehr) Umsatz über die eigene Webseite zu generieren.

Karte

Verbindliche Anmeldungen zu der kostenlosen Veranstaltung werden bis zum 9. November unter Telefonnummer 05921 83650 erbeten.

Am Dienstag, 15. November 2016, bietet die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft in Kooperation mit dem „Überbetrieblichen Verbund“ ab 17 Uhr eine Veranstaltung für Gründerinnen, Unternehmerinnen und interessierte Frauen an. Sie ist überschrieben mit dem Titel „Vorbild – Unternehmerinnen stellen sich vor“ und geht im NINO-Kompetenzzentrum Nordhorn (Raum RAWE) über die Bühne. Die Vorbildunternehmerinnen Brigitte Seefeld und Martina Bergmann aus dem Landkreis Osnabrück stellen sich und ihre Aktivitäten vor. Sie stehen mit ihrem Know-how Gründerinnen und allen interessierten Frauen beratend zur Seite. Moderiert wird die Veranstaltung von der Social Media-Managerin Sabine Nuffer aus Nordhorn. Anmeldungen zu der kostenlosen Veranstaltung sind bis zum 8. November in der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft möglich, Telefon 05921 962302, E-Mail: koordinierungsstelle@grafschaft.de.

Am Mittwoch, 16. November 2016 , stellt das Nordhorner Unternehmen PG Medien GmbH im Rahmen des Gründerstammtisches seine Erfahrungen mit der Gründung seines Unternehmens vor. Referent Alexander Kroeze geht auf die Rolle des Marketings ein, um Produkte und Dienstleistungen erfolgreich zu verkaufen. Das TOPstart-Existenzgründungsnetzwerk Grafschaft Bentheim lädt Interessierte zu diesem kostenlosen Vortrag ein. Verbindliche Anmeldungen werden bis zum 11. November 2016 unter der Rufnummer 05921 96-2300 oder E-Mail an wifoe@grafschaft.de erbeten.

Die Veranstaltungen in der Gründerwoche:

Montag, 14. November

9 - 18 Uhr: Landkreis Grafschaft Bentheim, Einzelberatungen für Existenzgründer im NINO-Hochbau, Anmeldung bis 9. November unter 05921 962305.

9 - 18 Uhr: Agentur für Arbeit Nordhorn am Stadtring, Einzelberatung zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung, Anmeldung bis 9. November unter 05921 870469.

18.30 - 20 Uhr: VHS, Bernhard-Niehues-Straße 49 in Nordhorn, Mitmach-Vortrag: Homepagecheck – (Jung)Unternehmer im Netz, Anmeldung bis 9. November 2016 unter 05921 83650.

Dienstag, 15. November

9 - 18 Uhr: Landkreis, Nachfolgeberatung im NINO-Hochbau, Anmeldung bis zum 10. November unter 05921- 962305.

9 - 13 Uhr: IHK Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim, Gründungs- und Nachfolgeberatung durch die IHK-Seniorexperten im NINO-Hochbau, Terminabsprache erforderlich unter 05921 780147.

17 - 18.30 Uhr: Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft, Vortrag im NINO-Hochbau: Vorbildunternehmerinnen, Anmeldung bis 9. November unter 05921- 962302 oder koordinierungsstelle@grafschaft.de.

Mittwoch, 16. November

10 - 17 Uhr: Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank, NBank-Finanzierungsberatung für Gründer im NINO-Hochbau, Anmeldung bis 10. November unter 05921- 962312.

18 - 20.30 Uhr: Landkreis, Vortragsveranstaltung in NINO-Hochbau: Erfahrungsbericht einer erfolgreichen Gründung, Referent ist Alexander Kroeze, Geschäftsführer PG Medien GmbH, Anmeldung bis 11. November unter 05921 962300 oder wifoe@grafschaft.de.

Donnerstag, 17. November

9 - 18 Uhr: Landkreis & Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft, Gründungsberatung für Frauen in NINO-Hochbau, Anmeldung bis 11. November unter 05921 962305.

Freitag, 18. November

9 - 16 Uhr: Kreishandwerkerschaft und Handwerkskammer Osnabrück – Emsland- Grafschaft Bentheim, betriebswirtschaftliche Beratung „Gründen im Handwerk“ bei der Grafschafter Kreishandwerkerschaft, Harm-Hindrik-Straße 2 in Nordhorn, Anmeldung unter 05921 89630.

Informationen zum Ablauf und Inhalt: www.einfach-naeher.de

Raum für kreative Köpfe

Grafschafter TechnologieZentrum erleichterte 168 Firmen den Start

Zur Förderung von Existenzgründungen, Innovationen und Technologieentwicklungen wurde 1985 das Grafschafter TechnologieZentrum gegründet als Einrichtung der regionalen Wirtschaftsförderung. Gesellschafter sind der Landkreis Grafschaft Bentheim, die Stadt Nordhorn und die Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn.

Ziel des Grafschafter TechnologieZentrums ist es, technologieorientierten Unternehmensgründungen den Start zu erleichtern. Dies geschieht durch die Vermietung preisattraktiver Räumlichkeiten an neu gegründete Innovationsunternehmen, die Nutzung von gemeinschaftlicher Infrastruktur und Einrichtungen sowie einen professionellen Telefon- und Sekretariatsservice. Die Mieterunternehmen können das GTZ-eigene Breitband-Glasfaser-Inhousenetz mit synchroner und hochverfügbarer Highspeed-Geschwindigkeit nutzen. Zudem befindet sich auf dem Grundstück ein Rechenzentrum.

Organisatorische und finanzielle Entlastung der innovativen Mieterfirmen stehen im Mittelpunkt der Aktivitäten des Grafschafter TechnologieZentrums. Um diese spezielle Förderung möglichst vielen Unternehmen zugänglich zu machen, ist der Aufenthalt im Grafschafter TechnologieZentrum auf maximal sieben Jahre zeitlich befristet. In den vergangenen Jahren wurden 168 Innovationsunternehmen als Mieter des Hauses betreut. In diesen Unternehmen wurden zusätzlich über 655 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Darüber hinaus werden Existenzgründungen und Unternehmen in der Region vielfältige Betreuungs- und Unterstützungsleistungen angeboten. Regelmäßige Informationsveranstaltungen, Seminare und Workshops im Grafschafter TechnologieZentrum haben die Themen Existenzgründung, Innovation, Patente und Erfindungen zum Inhalt.

Für Konferenzen und Schulungen stehen in unterschiedlicher Größe Tagungs- und Besprechungsräume mit Inhouse-Glasfaser-Anschluss sowie hochqualitativer Medien- und Präsentationstechnik zur Verfügung. Die Tagungsräume werden auch an externe Interessenten vermietet. Auf Wunsch wird ein kompletter Veranstaltungsservice angeboten.

Die Effizienz und Effektivität des Grafschafter TechnologieZentrums konnte im Rahmen einer Studie nachgewiesen werden. Gründungsförderung macht sich für die öffentlichen Träger bezahlt und rechnet sich – das war die zentrale Aussage der Studie „20 Jahre Technologie- und Gründerzentren in Niedersachsen – Eine Untersuchung der regionalökonomischen Effekte“, die vom niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr bei der Universität Hannover in Auftrag gegeben wurde.