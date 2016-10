Datenschreiber nach Zugunglück bei New York sichergestellt

Hoboken.dpa Nach dem schweren Zugunglück nahe New York mit einer Toten und 108 Verletzten haben Ermittler zwei Datenschreiber sichergestellt. Sie würden derzeit in Washington ausgewertet, sagte ein Sprecher der Transportsicherheitsbehörde. Auch das Handy des Zugführers sei gefunden worden. Warum der Pendlerzug vor einer Woche ungebremst in den Kopfbahnhof in New Jersey fuhr und ob menschliches Versagen oder ein technischer Defekt dabei eine Rolle spielten, ist weiter unklar.