Denise sucht eine Lehrstelle und gewinnt doppelt

Nordhorn.gn Die 17-Jährige Denise Küper hat doppelt gewonnen: Sie macht gerade ein Praktikum und hält den Gewinn der Verlosung in Händen: Das GN E-Paper Jahresabo + iPad Air2. Wie viele ihrer Mitschüler auch macht die Schülerin aus Lage gerade ihren Abschluss. In wenigen Wochen ist die Schule vorbei und sie möchte im Herbst eine Ausbildung beginnen. Ihren Traumberuf fand sie auf unserer Facebook-Seite „Start in den Beruf“. Denise sagt, die Seite ist „eine gute Hilfe bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz“.

Sie bewarb sich als medizinische Fachangestellte. Da sie noch auf die Zusage wartet, macht sie in der Zwischenzeit ein Praktikum als Einzelhandelskauffrau in einer Nordhorner Parfümerie. Die Stelle fand sie auch auf der Facebook-Seite. Für ihr Praktikum nimmt sie einiges auf sich: Sie muss jeden Morgen mit dem Fahrrad von Lage nach Neuenhaus und von dort mit dem Bus nach Nordhorn.

Karte

Das iPad Air2 ist ihr erstes Tablet und sie ist glücklich, dass sie es zusammen mit dem GN E-Paper Jahresabo gewonnen hat. Dazu gab es eine Powerbank, damit ihr der Strom nicht ausgeht. Den Akku „hab‘ ich noch gebraucht“, sagt sie und freut sich riesig. „Start in den Beruf“ empfiehlt sie auch anderen Jugendlichen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind.