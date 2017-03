Der Eichenallee in Lage droht der Kahlschlag

Lage. Malerisch wirkt die Eichenallee in Lage mit ihren historischen Landarbeiterhäusern, grünen Wiesen und den über 200 Jahre alten Eichen auf Besucher. Vor einigen Tagen hat das Bild sich jedoch gewandelt. Sieben Eichen wurden zur Verkehrssicherung gefällt. Die niederländische Stiftung Twickel, der das Gelände gehört, und Lages Bürgermeister Hindrik Bosch möchten nun alle Bäume absägen lassen.

„Dass weitere Eichen gefällt werden, ist unvermeidlich“, erklärt Bosch im GN-Gespräch. Vor einigen Jahren sei ein Ast auf die Straße gestürzt. „Die Stiftung hat mit einem Hubsteiger deshalb die Eichen begutachtet und festgestellt, dass etwas getan werden muss.“ Baumpflegearbeiten seien jedoch nicht mehr ausreichend, der Zustand der Eichen sei zu schlecht.

Eichen unter der Rinde kaputt

Dies den Menschen zu vermitteln, ist Bosch ein wichtiges Anliegen. Er rät allen am Thema Interessierten, sich vor Ort die gefällten Bäume anzusehen. „Solange die Bäume noch standen, sahen sie vollkommen in Ordnung aus. Aber der Eindruck hat getäuscht, wie sich jetzt bestätigt hat. Unter der Rinde waren sie kaputt. Bei vielen anderen wird es ähnlich aussehen“, sagt er. Schuld sei kein Parasit, sondern schlicht das Alter der Eichen.

Jeder gefällte Baum muss durch einen neuen ersetzt werden. Im Schatten anderer Bäume entwickeln sich Eichen allerdings nicht richtig. „Vor einigen Jahren wurden junge Bäume gepflanzt. Zufrieden mit ihrem Wuchs ist niemand.“ Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, wünscht sich Bosch, in einem Zug alle Eichen zu fällen und die Allee neu zu bepflanzen. „Die jungen Bäume könnten dann ungestört zu kräftigen, ansehnlichen Eichen heranwachsen“, sagt er.

„Die Vorstellung, alle Bäume zu fällen, schmerzt natürlich auch mich, so wie alle im Ort“, erklärt der Bürgermeister. Da Eichen viel Zeit zum Wachsen bräuchten, würden 50 bis 100 Jahre vergehen, bis die Allee ihr bekanntes Antlitz zurückerhält. „Das ist hart, aber wir müssen an die nächste Generation denken. Auch sie will sich an der Eichenallee erfreuen“, mahnt Bosch.

220 Jahresringe hat ein Fachmann im Stamm einer alten Eiche an der Allee gezählt. Foto: Kersten

Die alten Bäume nach und nach zu ersetzten, hält Bosch aus einem weiteren Grund für eine schlechte Idee: „Dann hätten wir eine Allee mit kleinen, mittleren und großen Bäumen. Das sieht nach nichts aus“, sagt er. Ähnlich sieht es nach seiner Auskunft die Stiftung. „Die Verantwortlichen hätten am liebsten bereits vor fünf Jahren die Allee neu angelegt. In den Niederlanden haben sie mit einem ähnlichen Projekt bereits gute Erfahrungen gemacht“. Bosch plant, sich gemeinsam mit einem Vertreter des Denkmalschutzes die neugepflanzte Allee in Holland anzusehen, um für Lage die beste Lösung zu finden. „Das ist wichtig, da ohne eine Genehmigung des Denkmalschutzes eine Baumfällung nicht möglich ist“, erklärt der Bürgermeister.

Vor vollendete Tatsachen soll in Lage niemand gestellt werden. Da frühestens im November die Bäume gefällt werden dürfen, will Bosch die Zwischenzeit nutzen, um die Stimmen aller Kritiker zu hören. Die Kosten für eine Neubepflanzung würde die Stiftung Twickel tragen, die nun ein Konzept für die Eichenallee erarbeiten muss.