„Der Froschkönig“ kommt auf die Bühne

Schüttorf. Ein goldener Ball, ein Brunnen und eine kapriziöse Prinzessin. Was fehlt noch? Richtig: der Frosch, der zum Prinzen wird. Wie das geht, können Mädchen und Jungen vom Kita-Alter an selbst miterleben. Für sie kommt nämlich „Der Froschkönig“ als Wintermärchen auf die hiesigen Bühnen. Premiere ist am 13. November im Theater der Obergrafschaft. Bei den Proben durften die GN schon einmal hinter die Kulissen gucken – sinnbildlich, denn die Bühnendekoration ist noch gar nicht fertig.

Wie in den vorausgegangenen Jahren will der Trägerverein der Freilichtbühne Bad Bentheim die Kinder mit einem Märchen in der kalten und dunklen Jahreszeit erfreuen. Seit Anfang September büffeln die Darsteller ihre Rollen. Die Proben laufen an verschiedenen Orten – in dieser Herbstferienwoche in der Mensa der Oberschule Schüttorf. Wo sonst die Schülerinnen und Schüler in Jeans und Kapuzenpullis daherschlurfen, üben junge Mädchen in zauberhaften Organza-Roben und gestandene Männer in goldbetressten Brokatgewändern graziöse Tanzschritte. Durch die nüchterne Halle weht ein Hauch von höfischem Zeremoniell.

Die Nordhornerin Bärbel Grosse und ihre in Berlin lebende Tochter Katharina haben den „Froschkönig“, eines der schönsten und beliebtesten Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm, für die Bühne eingerichtet. Ihrer Regie führenden Mutter gestand Katharina, dass ihr die Umsetzung des erzählten Textes in originelle und dennoch überzeugende Spielszenen überraschend große Anstrengungen abverlangt habe. Wie gut die Dramatisierung gelungen ist, wird man am Lachen und am Beifall des jungen Publikums ablesen können. Während der Proben waren jedenfalls die rund 30 Schauspieler in dieser Beziehung durchaus optimistisch.

„Ich stelle mir vor, dass die Zuschauer das Spiel wie ein großes Bilderbuch erleben“, beschreibt Bärbel Grosse ihr Regiekonzept. „Farbig, überraschend, lustig.“ Dazu gehören nicht nur eindrucksvolle Kulissen samt Schlossportal und Brunnen. Das ganze Arsenal von Bühneneffekten kommt auch zum Einsatz: Donnergrollen, Nebelschwaden, Hexenrufe. Musik – „leider vom Band“ – gehört dazu und eine ausgefeilte Lichtregie. „Die jungen Leute der Techniktruppe sind die Ersten und die Letzten bei jeder Aufführung“, betont Lars Möhring, dessen Part beim Wintermärchen die Öffentlichkeitsarbeit ist. Er ist mit ebensolcher Freude im Einsatz wie die Darsteller selbst. Deren Alterspyramide ist noch intakt: Viele Kinder und Jugendliche (ab acht Jahren) stehen deutlich weniger Erwachsenen (bis ins Rentenalter) gegenüber. Die meisten stammen aus dem Schauspielerkreis der Freilichtbühne.

Das Märchenspiel in der Vorweihnachtszeit hält sie in Übung. Immer wieder aber kommen junge Leute hinzu, die sich beispielsweise beim „Froschkönig“ die ersten Sporen verdienen und dann gern auch in der Sommersaison in Bad Bentheim mitspielen. Einen kleinen Seufzer kann Bärbel Grosse aber nicht unterdrücken: „Wenn doch nur mehr Jungen und Männer zum Mitmachen bereit wären.“ Aber zur Theatertradition gehören ja seit eh und je die Hosenrollen. Einmal Prinz zu sein, ist für die Mädchen „total easy“.

Sollen wir noch etwas verraten? Die Prinzessin ist alles andere als brav. Die Prinzen – ja, es gibt mehrere Bewerber um die Hand der Königstochter – haben merkwürdige Macken. Der Froschkönig ist in seinem Brunnen nicht allein. Auch gibt es Gemälde, die plötzlich zum Leben erwachen. Viele spannende Gründe also, sich das Märchen anzuschauen.

Gelegenheit dazu ist am 13. und 27. November im Theater der Obergrafschaft in Schüttorf (Beginn jeweils 15 Uhr) und in der Aula im Gymnasium Emlichheim (28. Januar 2017, 16 Uhr). Wem diese Termine nicht liegen, der kann den „Froschkönig“ auch im benachbarten Westfalen sehen: in der Stadthalle Stadtlohn (4. Dezember, 15 Uhr), im Theatersaal Vreden (10. Dezember, 14 und 16.30 Uhr) sowie im Forum Reken (15. Januar 2017, 15 Uhr). Für Kindergartenkinder und Grundschüler ist eine Aufführung in der Alten Weberei in Nordhorn geplant. Infos unter www.freilichtspiele-badbentheim.de/derfroschkoenig.