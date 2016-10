Der SV Wietmarschen kommt mit Rückenwind

dbGildehaus/Wietmarschen. Der TuS Gildehaus und der SV Wietmarschen sind zwei Mannschaften, die sich ganz genau kennen. In der vergangenen Spielzeit trafen beide Teams in der Kreisliga zwei Mal aufeinander, zudem standen sie sich im Kreispokal-Finale gegenüber und bestritten im Sommer ein Duell in der ersten Runde des Bezirkspokals. Drei dieser vier Partien entschied der TuS für sich, ein Mal trennte man sich 1:1 unentschieden. Doch vor dem heutigen Bezirksliga-Derby in Gildehaus (20 Uhr) sind sich die gastgebenden TuS-Fußballer ihrer Sache alles andere als sicher – und das hat mit dem Trainerwechsel beim Gegner zu tun.

„Das wird ein ganz anderes Spiel. Wietmarschen wird so reingehen, wie wir es noch nicht erlebt haben“, sagt TuS-Trainer Wolfgang Schmidt und meint nicht nur die Begegnung an sich, sondern die Zweikämpfe im Speziellen. Denn mit einer kampf- und laufstarken Vorstellung sicherte sich der SV Wietmarschen mit seinem neuen Trainer Norbert Wübbels, der vor zehn Tagen von Thomas Hessel übernommen hat, am Dienstag beim 2:1 gegen Leschede im elften Anlauf den ersten Dreier der Saison. „Die Mannschaft hat alles rausgehauen“, freut sich Wübbels über seine gelungene Premiere an der Seitenlinie. „Wir haben das Team mutig aufgestellt und sind Risiko gegangen. Uns blieb auch keine andere Wahl“, berichtet der SVW-Coach vom unbedingten Siegeswillen beim Aufsteiger. Im nächsten Spiel soll es aus Sicht der Gäste genauso weitergehen. „Gildehaus ist mit Sicherheit spielstärker, aber wir werden ein Kampfspiel daraus machen“, kündigt Wübbels an, der seine Mannschaft vorgewarnt hat: „Ich habe den Jungs noch auf dem Platz gesagt, dass es mir leidtut, aber dass sie jetzt in jedem Spiel so viel laufen müssen“, grinst er.

Die Gildehauser werden sich allerdings nicht von der aggressiven Spielweise des Gegners überraschen lassen. „Ich habe in dieser Woche im Training Spielformen gemacht, die es provozieren, dass es auch mal hektisch auf dem Platz wird“, verrät TuS-Trainer Wolfgang Schmidt. „Ich habe die Jungs darauf eingestellt, dass wir den leidenschaftlichen Kampf annehmen müssen“, fügt er hinzu.

Für die Einstellung des SVW hatte und hat er dabei großen Respekt: „Andere Mannschaften können nicht kämpfen – Wietmarschen kann hingegen kein Larifari.“ Eine Wertung will der TuS-Coach mit seiner Aussage nicht vornehmen, denn am Ende zählt ganz einfach das Ergebnis: „Jede Mannschaft hat nun mal ihren eigenen Stil und Charakter“, so Schmidt.