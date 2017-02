Die HSG baut nach der Pause ab

Nordhorn. Heimniederlagen kommen bei der HSG Nordhorn-Lingen nicht so oft vor. Und noch seltener sind sie so verdient, wie beim 25:30 (13:12) am Freitagabend gegen den ThSV Eisenach. „Das war zu wenig“, sagte Heiner Bültmann vor allem mit Blick auf die zweite Halbzeit. „Da haben wir uns selbst aus dem Spiel genommen“, verwies der Trainer des Grafschafter Handball-Zweitligisten auf den Leistungseinbruch seines Teams.

Bis zum 13:12-Pausenstand schlugen sich die Gastgeber achtbar, vor allem wenn man bedenkt, dass mit Frank Schumann, Nicky Verjans und Lutz Heiny drei Stammspieler verletzt fehlten. Das einzige Manko des ersten Durchgangs bestand darin, dass sich die Überlegenheit der Gastgeber nicht im Pausenergebnis widerspiegelte. „Gefühlt waren wir besser“, sagte Schumann, der sich bei einer MRT-Untersuchung am Dienstag genaueren Aufschluss über die Schwere seiner Achillessehnenverletzung erhofft. „Wir hätten höher führen sollen“, fand auch Bültmann, der nach Mitte der ersten Halbzeit mit der Umstellung von der 6:0- auf die 5:1-Abwehr einen Schlüssel gefunden hatte, die gefährlichen Eisenacher Rückraumschützen Matthias Gerlich und Duje Miljak wirkungsvoll abzuschirmen.

Den Knackpunkt der Partie machte der Trainer im schwachen Start in die zweite Halbzeit aus. „Wir haben die ersten drei freien Bälle verworfen“, merkte er kritisch an. Vor allem ein vergebener Siebenmeter von Lasse Seidel und ein nicht genutzter Gegenstoß des Linksaußen binnen 60 Sekunden waren schmerzhaft. „Wenn wir da die Dinger reinmachen“, war Spielmacher Alex Terwolbeck überzeugt, „kommt bei denen gar nicht erst das Gefühl auf, dass sie hier etwas holen können.“ Zur Abschlussschwäche gesellten sich einige Unachtsamkeiten in der Abwehr. „So setzen wir uns selbst unter Druck“, erklärte Bültmann.

Die Folge: Die mangelnde Chancenverwertung zog sich wie ein roter Faden bis zum Spielende durch. Und die Abwehr bekam trotz mehrfacher Umstellungen überhaupt keinen Zugriff mehr auf den Gegner. Das nutzten nicht nur die ThSV-Shooter Gerlich (7 Tore) und Miljak (5). Rechtsaußen Tomas Urban schwang sich mit acht Toren zum besten Werfer der Gäste auf, bei denen Kreisläufer Marcel Niemeyer die Freiräume zu vier Treffern in der zweiten Halbzeit nutzte.

Während sich HSG-Torhüter Björn Buhrmester hinter der löchrigen Abwehr schwertat, steigerte sich auf der Gegenseite die Eisenacher Defensive und mit ihr auch Torhüter Stanislav Gorobtschuk. Und von 19:19 (42.) zogen die Gäste über 23:20 (50.) auf 28:23 (57.) davon.

Da war der Widerstand der HSG längst gebrochen. Dass auch das Fehlen von drei Stammkräften seinen Tribut forderte, da wollte Bültmann „gar nicht viel drüber reden“. Denn an dieser Situation wird sich in den nächsten Wochen nicht viel ändern. Und mit den Spielen beim Spitzenreiter Lübbecke (Mi.) und gegen den Tabellenzweiten Hüttenberg (Sbd.) warten anspruchsvolle Aufgaben. „Gegen die haben wir in unserer Situation nichts zu verlieren“, sagt Bültmann, „da sind wir klarer Außenseiter.“