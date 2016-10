Die „Uelser Quellen“ sprudeln

Hannover/Uelsen. „Das ist der Durchbruch für unser Projekt“, jubelt Geert Vrielmann vom Arbeitskreis Bronzezeithof aus Uelsen. Seine über Jahre gereifte Idee, die kulturhistorische Vergangenheit Uelsens neu aufblühen zu lassen, ist soeben zu einem von drei Preisträgern des Landeswettbewerbs für nachhaltigen Tourismus gekürt worden. Die von Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) überreichte Urkunde reißt Geert Vrielmann freudestrahlend in die Höhe. Die rund 100 Gäste in der früheren Fabrikhalle der Firma Hävemeyer & Sander in Hannover applaudieren.

„Das ist die allergrößte Bestätigung für unser Engagement“, sagt Geert Vrielmann später bei einem Glas Sekt. Er ist nicht alleine zur Preisverleihung in die Landeshauptstadt gefahren. Auch Uelsens Bürgermeister Jürgen Balderhaar, Gemeindedirektor Herbert Koers und Hartmut Schrap, Geschäftsführer der Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim, sind mitgekommen. Sie freuen sich über die Auszeichnung – und natürlich auch über das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Es soll dabei helfen, den von Geert Vrielmann erdachten und mit vielen Beteiligten entwickelten „Geschichtspark Uelser Quellen“ Wirklichkeit werden zu lassen.

Karte

Neuer Erlebnispfad

Was steckt hinter dieser Idee? Geert Vrielmann war lange der Meinung, dass die Gemeinde Uelsen mit ihrer Geschichte zu arg- und sorglos umging. Viele Schätze, die heute ein Dasein im Verborgenen fristen, dürften nicht in Vergessenheit geraten, befand er. Dabei geht es zum Beispiel um den Heideweiher „Statt“ und das alte Transformatorenhaus auf dem Mühlenberg. Auch einen verwunschenen Pfad, der von der Musikschule bergab zur Wassermühle führt, könnten die Uelser für sich und ihre Gäste wieder neu entdecken. Die Grundidee lautet, Geschichte und Naturschutz unter einen Hut zu bringen.

Daraus ist ein Konzept entstanden, an dem eine Menge Menschen mitgearbeitet haben. Neben den Ehrenamtlichen des Bronzezeithofs, denen die Geschichte Uelsens ohnehin eine Herzensangelegenheit ist, hat inzwischen auch die Politik Gefallen an den „Uelser Quellen“ gefunden – parteiübergreifend. Zudem wurde das Projekt wissenschaftlich begleitet: Die Studentin Ruth Beuker machte es zum Thema ihrer Abschlussarbeit. Sie empfiehlt der Gemeinde, einen Rundweg aufzubauen, der auf acht Kilometern 23 Stationen umfassen könnte. Dabei sollen nicht nur Schilder und Karten, sondern auch Gästeführer einen Einblick in die Geschichte Uelsens geben.

Lob für Vernetzung

Die Jury in Hannover, der neun Tourismus-Experten aus ganz Deutschland angehören, lobt die Verbindung von Naturschutz und touristischer Produktentwicklung. Das Projekt, das die Gemeinde als Wettbewerbsbeitrag eingereicht hat, stärke den Erholungsort Uelsen. „Ausschlaggebend für die Jury-Entscheidung ist auch das umfangreiche Netzwerk beteiligter Partner“, sagt Carolin Ruh, Chefin der Landesgesellschaft „Tourismus Marketing Niedersachsen“. Acht von 16 Bewerbern aus dem gesamten Bundesland hatten den Sprung nach Hannover geschafft. Die Gemeinde Uelsen ist einer von drei Preisträgern. Eine weitere Idee erhielt einen Sonderpreis. Insgesamt schüttete das Land 90.000 Euro aus.

Große Freude herrscht auch bei Hartmut Schrap von der Naturschutzstiftung. Diese verfügt in Uelsen bereits über elf Hektar Land, die in das Projekt einbezogen werden könnten. Er macht auch deutlich, dass man mit der Landwirtschaft in Uelsen „einvernehmlich und partnerschaftlich“ zusammenarbeiten werde. Die Preisverleihung sei ein Aufbruchsignal und ein Zeichen dafür, wie mit einer guten Vernetzung viel bewegt werden könne. Und Geert Vrielmann sieht den Geschichtspark ohnehin auf dem richtigen Weg: „Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Projekt die Menschen in Uelsen interessiert.“