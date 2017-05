Diebe brechen mit verlorenem Schlüssel ein

Schüttorfgn . Bislang unbekannte Täter sind am Dienstagmittag in Schüttorf in ein Wohnhaus an der Kemperstraße eingedrungen. Gegen etwa 12 Uhr öffneten sie die Haustür mit einem Schlüssel, den die Eigentümer zuvor verloren hatten. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Sie erbeuteten einen HP Laptop sowie ein Apple I-Pad. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05922 9800 bei der Polizei Schüttorf zu melden.