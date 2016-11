Diebe stehlen Lastwagen und kidnappen Fahrer

Greven.gn Der Sattelauflieger, in dem der Mann laut Polizeibericht in der Nacht zu Mittwoch überfallen wurde, war auf der Rastanlage Wildeshausen-Nord in Fahrtrichtung Osnabrück abgestellt. Während einer Pause wurde der Fahrer von drei unbekannten Männern überfallen, die Schlüssel seiner Sattelzugmaschine wurden gestohlen. Der 24-jährige Lastwagenfahrer aus Polen wurde entführt und Stunden später in Greven nahe der A1 wieder freigelassen: auf der Straße Maestruper Brook/Schützenstraße. Die ermittelnden Polizeibeamten suchen Zeugen, denen der ausgesetzte Mann am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr aufgefallen ist oder die sonstige verdächtige Beobachtungen, insbesondere Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, gemacht haben. Hinweise an die Polizei in Greven unter Telefon 02571 928 44 55.

Karte

Nach ersten Erkenntnissen bewegten die Täter die rote Sattelzugmaschine auf der Rastanlage Wildeshausen-Nord gegen kurz nach 6 Uhr. Auffallend sind die auf der Sattelzugmaschine aufgebrachten gelben Smileys, die neben den Scheiben des Lastwagens neben der Aufschrift „Polar Fight“ zu sehen sind.

Vermutlich entkoppelten die Unbekannten daraufhin den grauen Sattelauflieger mit dem Aufdruck „PNO“ sowie schwedischem Kennzeichen und fuhren mit einer weiteren Sattelzugmaschine davon. Auf dem entwendeten Auflieger waren mehrere Lkw-Motoren verladen, sodass bei dem schweren Raub insgesamt ein Schaden von rund 800.000 Euro entstanden ist.