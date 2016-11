Diebe stehlen Schmuck und Rennkart

Schüttorf/Gildehaus.gn Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstag und Mittwoch in ein Einfamilienhaus an der Kemperstraße in Schüttorf eingebrochen.

Sie brachen ein Fenster auf und durchsuchten das Gebäude nach Wertsachen. „Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von 9000 Euro“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Lagerhalle in Gildehaus aufgebrochen

Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, wurde im Gewerbegebiet Westenberg an der Stockholmer Straße in Gildehaus an der Grenze zu den Niederlanden eine Lagerhalle von unbekannten Tätern aufgebrochen.

Gestohlen wurden diverse Elektrowerkzeuge, ein Hochdruckreiniger, ein Werkstattwagen und ein schwarzes Rennkart und ein Schutzhelm. Die Polizei fragt nun, wo ein solches Kart angeboten wurde?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.