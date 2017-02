Diebe stehlen Tresor aus Tierpark mit Schubkarre

Karte

Nordhorn.gn Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 13.30 Uhr, und Dienstag, 12.30 Uhr, in den Tierpark Nordhorn eingebrochen, und zwar in die Gaststätte „Malle Jan“. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei waren die Täter auf unbekannte Weise auf das Tierparkgelände gelangt und hatten bei der Gaststätte ein Fenster eingeschlagen. Die Täter stiegen laut Polizei in das Gebäude ein und durchsuchten die Räume. Aus einem Büro entfernten sie den an einer Wand geschraubten Wandtresor und transportierten ihn mit einer Schubkarre ab. Der Tresor wurde an der ehemaligen Gaststätte Borggreve aufgeflext und der Inhalt mit Bargeld gestohlen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.