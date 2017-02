Diebe stehlen acht Bienenvölker bei Hoogstede

Karte

Hoogstede.gn Ungewöhnliche Beute haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche im Hoogsteder Ortsteil Scheerhorn gemacht. Sie stahlen bei einem Teich am Osterwalder Weg insgesamt acht Bienenvölker. „Die Tiere der Zuchtrasse Buckfast wurden mitsamt der dazugehörigen Ablegerkisten auf unbekannte Weise abtransportiert“, teilt die Polizei am Montag mit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 800 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.