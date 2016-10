Diskussionen um Baugebiet in Schüttorf

Schüttorf.Für einige Diskussionen hat der Bebauungsplan für das Baugebiet „Salzberger Straße – ehemaliges Altersheim“ in Schüttorf im Ausschuss für Planung und Umwelt der Stadt Schüttorf gesorgt. Auf der Tagesordnung stand der Beschluss des Vorentwurfs.

Das Konzept sieht 36 Baugrundstücke und zwei Grundstücke für eine Mehrfamilienhausbebauung vor. Die Grundstücke sind zwischen 450 und 700 Quadratmetern groß. Die Erschließung des Gebietes erfolgt über die Salzberger Straße und die Stiftstraße. Der Baumbestand an der Salzberger Straße soll für die Erschließung und Bebauung entfernt werden, ebenso die Birkenallee. Dort sei ein Teil der Bäume abgängig, wie Bauamtsleiter Dieter Salewski erklärte. Erhalten bleiben soll dagegen die bestehende Grünfläche im Norden des Gebietes. Angrenzend an die Seniorenwohnanlage der AWO am Ersten Rundweg besteht die Möglichkeit, eine seniorengerechte Bungalowsiedlung einzurichten.

Karte

Kritik von Ausschussmitgliedern

Kritik kommt insbesondere von den Grünen. Aleida Niemeyer forderte in der Sitzung die Verwaltung auf, konkret und mit Fotos zu darzulegen, welche Bäume erhalten bleiben und welche gefällt werden. „Mehrfamilienhäuser und Häuser mit mehreren kleinen Wohnungen kommen in dem Entwurf viel zu kurz, obwohl gerade in diesem Punkt Bedarf besteht“, sagte Niemeyer. Weiterhin ist den Grünen das Areal, auf dem die Seniorenwohnungen entstehen könnten, zu groß. „Senioren wünschen sich aus Erfahrung kleine Wohnungen mit wenig Pflegeaufwand, mit maximal einer Terrasse beziehungsweise einem Balkon“, so Niemeyer.

Wohnungsbedarf bei älteren Menschen

Diskutiert wurde unter den Ausschussmitgliedern auch die Frage nach dem Bedarf an günstigen Wohnungen, anstelle von neuen Wohnhäusern. „Wir sind in einer Bringschuld und müssen Wohnungen für Menschen schaffen, die sich keine eignen Grundstücke leisten können“, sagte Aleida Niemeyer. „Der Wohnungsbedarf ist hauptsächlich ein Bedarf von älteren Menschen, die ihr Haus verkaufen wollen, um etwa in ein betreutes Wohnen zu ziehen“, sagte Friedbert Troll (Bürger für Bürger/Schüttorfer Liste). 750 Euro Miete seien einfach zu viel. „Familien entschließen sich eher zum Bauen, da das billiger ist als Mieten“, so Troll. Martin Dakic (Fraktion CDU/Grüne) sagte, dass auch viele Wohnungen frei würden, wenn viele Menschen sich zum Bauen entschieden. Bernhard Kröner (SPD) forderte, mit Verweis auf die prekäre Lage am Mietwohnungsmarkt, dass ein großer Anteil an Mietwohnungen entstehen müsse. „Wir brauchen erst Maßnahmen auf Bundesebene, um die Kosten zu senken“, sagte Stadtdirektor Manfred Windhaus zum Thema Wohnungsbau. „Es wird unsere Aufgabe sein, Lösungen zu finden, die beiden Bedürfnissen gerecht wird“, sagte Ausschussvorsitzende Magdalene Widmer.

Dieter Salewski wies darauf hin, dass es sich bei der Vorlage nur um einen Entwurf handele. „Erst wenn wir endgültig abstimmen, müssen wir wissen, was wir wollen.“

Mit Enthaltung der SPD folgten die Ausschussmitglieder der Beschlussempfehlung der Verwaltung, den Vorentwurf zu beschließen und die Verwaltung mit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit zu beauftragen.