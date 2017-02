Drei Geistliche feiern goldenes Jubiläum

Neuenhaus/Wietmarschen. Es sollte ein Fest der Dankbarkeit inmitten der Gemeinden gefeiert werden. Das betonte der in Neuenhaus wohnende Heinz-Jürgen Schäfer am Sonntagmorgen in der voll besetzten katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt in Neuenhaus. „Wir wollen keinen Personenkult“, bekräftige Schäfer unter zustimmendem Nicken von Hermann-Josef Wessendorf und Hans-Jochen Jaschke. Alle drei sind am 28. Januar 1967 im Osnabrücker Dom zu Priestern geweiht worden.

Bereits am Sonnabend, dem 50. Jahrestag der gemeinsamen Priesterweihe, haben einige Hundert Gläubige die Wallfahrtskirche St. Johannes Apostel in Wietmarschen gefüllt. Während eines Festgottesdienstes verlas Gemeindepfarrer und Dechant Gerhard Voßhage ein Glückwunschschreiben des Bischofs von Osnabrück, Franz-Josef Bode. Das geistliche Oberhaupt des Bistums dankte Wessendorf und Schäfer, die in seinem Bistum gewirkt haben, für all Ihren Einsatz im Dienst am Aufbau des Reiches Gottes und für Ihre Treue zur Kirche Christi“. Beide dürften zur Ehre Gottes „eine große Danklitanei anstimmen“ und bezeugen, wie erfüllend ein Leben in Gemeinschaft mit Gott sei.

Bei allen Glückwünschen und Dankesworten für die drei Goldjubilare kamen sowohl im Festgottesdienst in Wietmarschen als auch beim Pontifikalamt in Neuenhaus aktuelle Probleme und Anforderungen an Kirche zur Sprache. Dechant Gerhard Voßhage betonte in seiner Predigt: „Angesichts der wachsenden Zahl von Muslimen in unserem Land, müssen wir Gesicht zeigen und uns stärker für den Dialog einsetzen, um zu einer Annäherung zu kommen.“

In den Fürbitten, die in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Neuenhaus verlesen wurden, hieß es: „Es kann keinen Weltfrieden ohne Frieden der Religionen geben. Wir bitten um positive Auswirkungen der zurückliegenden ‘Gebetswoche für die Einheit der Christen‘; und um einen fruchtbaren Dialog mit anderen Religionen, besonders mit den Muslimen.“

Einen noch aktuelleren Bezug hatte eine weitere Fürbitte am Sonntag in Neuenhaus: „Die erste Regierungswoche von US-Präsident Donald Trump sorgt für Wirbel. Abschottung und Folter drohen. Wir beten um die Wahrung der Menschenrechte, um Respekt und Wertschätzung.“

Gemeinsame Weihe – Unterschiedliche Lebenswege

Hermann-Josef Wessendorf wurde am 23. Februar 1937 in Ochtrup geboren. Nach einem Studium in Münster und Innsbruck wurde er am 28. Januar 1967 in Osnabrück zum Priester geweiht. Berufliche Stationen hatte er in Esterwegen, Wellingholzhausen, Wallenhorst, Twist und Rühlermoor. Heute lebt er im Matthiasstift in Wietmarschen und hilft in der Gemeinde.

Heinz-Jürgen Schäfer wurde am 25. Juni 1938 in Neumark (Schlesien) geboren. Er studierte in Frankfurt (St. Georgen) und Münster. Nach der gemeinsamen Priesterweihe mit Wessendorf und Jaschke wirkte er in Osnabrück, Lingen, Nordhorn, Bramsche (Lingen), Rulle sowie in der Pfarreiengemeinschaft Wallenhorst, Hollage, Rulle. Heute lebt er in Neuenhaus.

Hans-Jochen Jaschke wurde am 29. September 1941 in Beuthen (Oberschlesien) geboren. Sein Studium führte ihn nach St. Georgen und nach Münster. Berufliche Stationen führten ihn nach Schüttorf, Bremen, Münster und Quakenbrück. Er promovierte bei Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI.

Im Jahr 1988 wurde Jaschke von Papst Johannnes Paul II. zum Weihbischof im Bistum Osnabrück ernannt, die Weihe spendete ihm Bischof Ludwig Averkamp am 8. Januar 1989. Jaschke wirkte dann in Hamburg, das seinerzeit noch zum Bistum Osnabrück gehörte. Später wurde Hamburg ein eigenständiges Bistum.

Papst Franziskus nahm im Oktober 2016 Jaschkes altersbedingtes Rücktrittsgesuch an.