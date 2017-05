Drei kleine Kinder vom eigenen Vater entführt?

Enschede. Ein 35-jähriger Vater soll seine drei Kinder im Alter von zwei, vier und fünf Jahren entführt haben. Wie die niederländische Polizei berichtet, hat der Syrer am Freitag die Kinder, während eines Besuchs bei seiner Frau an der Veenstraße in Enschede, entgegen der Sorgerechtsvereinbarungen mitgenommen. Er soll nur kurze Zeit mit den Kindern alleine gewesen sein.

Karte

Die Polizei vermutet, dass der Vater mit den Kindern über die Grenze gefahren sein könnte. Die Beamten haben eine Suchaktion gestartet. Die vermissten Personen werden wie folgt beschrieben: Der Vater ist 35 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Er hat dunkles, kurzes Haar und trägt eine blaue Jeans. „Er sieht syrisch aus“, teilt die Polizei mit. Sein Sohn Hassan ist fünf Jahre alt und soll ein blau-weißes Hemd und eine blaue Jeans tragen. Sein Bruder Nazih ist vier Jahre alt und trägt ein weißes T-Shirt mit grauen Ärmeln und einem Disney-Print. Auch Nazih trägt Jeans. Das zweijährige Mädchen Alma soll eine Bluse mit einem aufgedruckten Hasen tragen dazu eine graue Hose sowie eine graue Jacke. Die Polizei sucht Zeugen. Von Deutschland aus kann man die Polizei erreichen unter Telefon 0031 43578844.