Drogen im Wert von 100.000 Euro in Neuenhaus

gn Emlichheim/Neuenhaus. Beamten der Polizei Emlichheim ist es gelungen, am Freitag, 9. September, zwei Drogendealer festzunehmen. Wie jetzt bekannt wurde, war eine Streifenwagenbesatzung an diesem Tag gegen 11.15 Uhr in Neuenhaus auf ein mit zwei Männern besetztes Auto aufmerksam geworden. „Bei einer anschließenden allgemeinen Verkehrskontrolle fanden die Beamten erhebliche Mengen an unterschiedlichen Drogen im Auto“, so die Polizei am Freitag.

Drogen in Briefe verpackt

Die beiden 53- und 56-jährigen Tatverdächtigen hatten die Betäubungsmittel laut Polizei auf insgesamt 37 Briefsendungen verteilt. Die Männer wollten die Drogen auf dem Postweg innerhalb Deutschlands, aber auch ins Ausland versenden. Insgesamt wurden zwei Kilogramm Amphetamin, 5275 Ecstasy-Pillen, etwa 815 Gramm Kokain und 135 LSD-Trips beschlagnahmt. Der Verkaufswert der Drogen wird auf etwa 100.000 Euro beziffert.

Die Männer mit Wohnsitz in Rheine und Gronau wurden einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft gegen die Beschuldigten an.