Drohnen-Video: 300 WAS-Ambulanzen für Ägypten

Wietmarschen. Seitdem das Unternehmen in den Jahren 2007/2008 den ersten Großauftrag für das Gesundheitsministerium in Ägypten gefertigt und geliefert hat, sind bereits knapp unter 4000 Fahrzeuge aus der Niedergrafschaft an den Nil geliefert worden. Bis Mitte November soll der derzeitige Auftrag über 300 Fahrzeuge endgültig abgewickelt sein. Der letzte Mercedes-Kastenwagen steht bereits kurz vor dem Ende der Ausrüstungsstraße in den Werkshallen an der Neuenhauser Straße.

Zumindest verhandelt wird bereits über die Ausrüstung und Lieferung von weiteren 300 Fahrzeugen für das Ministry of Health in Ägypten. Aber dieses Projekt steht noch nicht in den Auftragsbüchern. WAS-Geschäftsführer Andreas Ploeger beeilt sich denn auch zu betonen: „Wir liefern nicht nur nach Ägypten.“ Nimmt man jedoch die vergangenen zehn Jahre als Maßstab, ist das ägyptische Gesundheitsministerium der größte Einzelkunde dieser Zeit.

WAS: Innovations- und Technologieführer

Die Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH ist einer der führenden Anbieter in Europa. Das 1987 gegründete Unternehmen hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Großbritannien und Polen. Bei einer Jahresproduktion von etwa 1500 Fahrzeugen liegt der Umsatz bei rund 83 Millionen Euro. Darin enthalten ist nur die eigene Wertschöpfung, denn die Fahrzeuge oder Fahrgestelle werden ebenso zugekauft wie die einzubauende Medizintechnik. Bei den selbst produzierten Kofferaufbauten bezeichnet sich das Unternehmen als Innovations- und Technologieführer. Das Unternehmen hat etwa 350 Mitarbeiter, davon sind jedoch rund 100 Zeitarbeiter zur Bewältigung von Auftragsspitzen. In den vergangenen zwei Jahren wurden nach Angaben von Ploeger 50 Leiharbeiter in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen.

80 Prozent der ausgelieferten Fahrzeuge sind Ambulanzen, 20 Prozent Sonderfahrzeuge für Polizei und andere Behörden. Der Umsatz verteilt sich wie folgt: 40 Prozent Deutschland, 40 Prozent Europa und 20 Prozent International. Produziert wird an zwei Standorten in Wietmarschen und einem weiteren in Polen.

